МИД России заявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено 2 августа по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении МИД РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Россия предложила США объявить мораторий на размещение ракет.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

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Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в Договоре. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, поскольку дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала и заявила, что также выйдет из договора. 3 июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре. Срок действия договора истекает 2 августа.

Подробнее о разногласиях вокруг Договора о РСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».