Китай назвал выход США из ДРСМД «игнорированием международных обязательств»

Китай выступает против решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое расценивает как проявление «политики односторонних действий», заявил глава Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

«Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении»,— прокомментировал решение Вашингтона китайский министр (перевод по «РИА Новости»).

По мнению китайской стороны, принимая решение о выходе из договора, «США полностью игнорируют свои международные обязательства» и ставят «под угрозу региональный мир и безопасность». ДРСМД прекращает действие сегодня, 2 августа.

История Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

По мнению заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова, прошедшая на днях российско-американская встреча в Женеве, на которой обсуждалась судьба договора, показала полное несовпадение позиций сторон по вопросам контроля над ядерным вооружением. Так, по мнению дипломата, задача США — поставить под контроль российские тактические ядерные заряды и ввести в число подписантов новых соглашений Китай, который отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Подробнее об итогах закрытых российско-американских консультация в Женеве читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».