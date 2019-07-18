Разграничение стратегических вооружений

Полное несовпадение позиций по вопросам контроля над вооружениями стало очевидно после встречи в Женеве в среду делегаций РФ и США. Москва заинтересована в продлении или обновлении существующих договоров о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), Вашингтон — в демонтаже нынешней системы и ее замене принципиально новыми договоренностями. Задача США — поставить под контроль российские тактические ядерные заряды и ввести в число подписантов новых соглашений Китай, который отказывается даже обсуждать этот вопрос.

Как заявил в среду в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, до прорыва на переговорах по стратегической стабильности еще далеко. «Никаких сдвигов нет и движения нет. Но у нас не было никаких ожиданий, что произойдет что-то драматическое с точки зрения американского подхода»,— сообщил он. По словам господина Рябкова, разговор с первым заместителем главы Госдепартамента США Джоном Салливаном, тем не менее, вышел «профессиональным и конструктивным». Стороны возобновили диалог по всем вопросам стратегической стабильности, в том числе судьбам ДРСМД и СНВ-3. «Мы обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность, информационные технологии»,— добавил господин Рябков. Также стороны обсудили возможность встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Таиланде на полях заседания глав МИДов стран АСЕАН.

Американцы, по словам Сергея Рябкова, не отказываются от обсуждения тематики контроля над вооружениями, но их взгляды на нее принципиально отличаются от российских.

«Мы рассмотрели ситуацию вокруг ДРСМД,— рассказал он.— Никаких даже контуров договоренностей о том, как мы будем в этой сфере действовать и что следует предпринимать в период пост-ДРСМД, нет».

Вылетая из Вашингтона в Женеву, американские переговорщики на условиях анонимности дали понять журналистам, что не намерены обсуждать со своими российскими собеседниками темы, которые Москву беспокоят больше всего. Во-первых, судьбу ДРСМД: он прекратит действовать 2 августа, и его, по мнению американцев, уже не спасти. А во-вторых, будущее договора СНВ-3: срок действия истекает в феврале 2021 года, Россия выступает за его продление, но представители администрации США в последние недели открыто дают понять, что не видят в этом смысла.

Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Читать далее

То, каким в США хотели бы видеть ландшафт режима по контролю над вооружениями, обозначил во вторник на слушаниях в Сенате и. о. министра обороны Марк Эспер. Он заявил, что обсуждать возможность подписания нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в Вашингтоне готовы только в случае, если Москва согласится включить в текст документа и отдельный пункт, предполагающий установление взаимного контроля над тактическими ядерными боезарядами. «Россия активно расширяет и модернизирует свой арсенал, в котором находится около 2 тыс. тактических боезарядов, которые могут быть размещены на кораблях, подводных лодках, самолетах, использоваться сухопутными войсками или силами ПВО»,— сказал Марк Эспер.

Другой главной темой переговоров американские дипломаты заранее обозначили заключение США, Россией и Китаем трехсторонней «суперсделки» по контролю над ядерными вооружениями. Многие эксперты в сфере контроля над вооружениями — как в России, так и в США — отнеслись к инициативе Белого дома скептически. И на то есть причины. Прежде всего сам Китай, чей ядерный арсенал уступает России и США, неоднократно давал понять, что совершенно не заинтересован в подобных сделках. В среду это вновь подтвердил представитель МИД КНР Гэн Шуан. «Мы не видим никаких оснований или предварительных условий для участия Китая в таких обсуждениях»,— сказал дипломат.

Марк Эспер во вторник заявил, что «стремительно растущий ядерный потенциал Китая надо ограничить», но не уточнил, что может убедить Пекин радикально изменить свою позицию и взять на себя добровольные ограничения в ядерной сфере.

Не исключено, впрочем, что администрация американского президента Дональда Трампа прекрасно осознает бесперспективность заключения трехстороннего ядерного соглашения. По данным российского источника “Ъ”, осведомленного о содержании недавних переговоров президентов РФ и США в Осаке, Дональд Трамп в беседе с Владимиром Путиным вопрос о присоединении Китая к договоренностям в сфере контроля над вооружениями не поднимал. Кроме того, за последние два года на 70% сократилась численность сотрудников подразделения Госдепартамента, которое должно заниматься выработкой новых договоров,— офиса по вопросам стратегической стабильности и сдерживания. По данным The Guardian, в нем сейчас работают четыре человека вместо прежних 14. Собеседники издания в Конгрессе США на условиях анонимности признали, что никакого плана по замещению истекающего СНВ-3 новым договором нет и не предвидится.

Инициатором идеи замещения российско-американских договоренностей новым суперсоглашением с участием Китая считается советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Между тем он сам неоднократно высказывался против любых договоров, сдерживающих ядерный потенциал США, и на прежних постах делал все для снятия с Вашингтона подобных ограничений. Так, именно он координировал процесс выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, который состоялся 12 июня 2002 года. Договор до того времени считался одним из столпов международной безопасности. В своих мемуарах («Капитуляция — не выход: защищая Америку в ООН и на международной арене», 2007 год) Джон Болтон пишет, что «этот опасный пережиток холодной войны» нужно было «как можно скорее отправить на свалку истории». При этом он не скрывает, что на все разговоры с Россией отводилось три месяца — «для придания видимости поиска совместного решения» (подробнее см. “Ъ” от 27 июня 2018 года).

Зачем сейчас нужна как минимум видимость выработки нового соглашения, становится понятно, если посмотреть, как на нежелание администрации Дональда Трампа продлевать СНВ-3 реагируют в Конгрессе США и европейских странах: и там и там Белый дом категорически призывают не отказываться от последнего столпа системы контроля над вооружениями. Разговоры о новой сделке с Китаем позволят администрации США заявлять о том, что она не хоронит прежние договоренности, а стремится к новым, более современным.

Михаил Коростиков, Елена Черненко