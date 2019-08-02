В офисе президента Украины отрицают отставку его главы

Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал «чепухой» сообщения о том, что его руководитель Андрей Богдан уходит в отставку. «Это чепуха... не дождетесь»,— заявил он агентству УНИАН. Он также предположил, что эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также ответила на вопрос о возможной отставке господина Богдана. «Слухи не комментирую»,— сказала она «Украинской правде».

Напомним, о возможной отставке главы офиса президента Украины сообщил «Канал 24». Он опубликовал фотографию заявления. По данным источников телеканала, Андрей Богдан якобы перейдет должность председателя Высшего совета правосудия.

Андрей Богдан, бывший внештатный советник бизнесмена Игоря Коломойского, стал юридическим советником в штабе Владимира Зеленского зимой 2019 года. Сразу после инаугурации новый президент Украины назначил господина Богдана главой своего офиса.

После парламентских выборов, где большинство в Верховной раде получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», начался процесс формирования правительства.

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «“Слуга народа” ищет премьера».