СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал в отставку, сообщил местный телеканал «Канал 24», опубликовав фотографию заявления. Официального подтверждения отставки господина Богдана пока не поступало.

По словам источников телеканала, после отставки господин Богдан вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. При этом ранее в интервью каналу «1+1» Адрей Богдан предполагал, что может поменяться должностями с Сергеем Шефиром и стать первым помощником президента.

По информации источников другого украинского СМИ LIGA.net, увольнение Богдана могло быть условием американской стороны для встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В США продолжается расследование против бизнесмена Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.

Зимой 2019 года Андрей Богдан, бывший внештатный советник бизнесмена Игоря Коломойского, стал юридическим советником в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. Сразу после инаугурации новый президент Украины назначил господина Богдана главой своего офиса.

После состоявшихся на Украине парламентских выборов, где большинство в Верховной раде получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», начался процесс формирования правительства.

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «“Слуга народа” ищет премьера».