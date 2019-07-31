В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в московскую мэрию заявку на проведение акции 10 августа. «Я вчера подала заявку на проведение акции. У нас несколько вариантов для обсуждения. Один — шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте. Еще варианты, просто митинги: на Волхонке или на площади Свободной России»,— сказала госпожа Русакова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, предполагаемая численность участников составит 10 тыс. человек. Госпожа Русакова не исключила, что еще одна заявка может быть подана от муниципальных депутатов. Однако комментировать подробно эту информацию не стала.

Незарегистрированный кандидат уточнила, что обсуждала заявку с юристом ФБК Любовью Соболь, которой также отказали в регистрации. По словам госпожи Русаковой, Любовь Соболь поддерживает подачу заявки.

РБК сообщил, что в мэрию на проведение митинга 10 и 11 августа также подали заявки незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Они ожидают, что на мероприятие придет 100 тыс. человек. Предлагается маршрут от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади, где должен пройти митинг, в качестве альтернативной площадки — митинг на Новом Арбате.

«Мы готовы к сотрудничеству с Русаковой и просто посмотрим, чья заявка будет зарегистрирована, Для нас главное — не допустить раскола протеста»,— сказал пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. Госпожа Русакова также заявила, что готова договариваться.

Ранее сообщалось, что незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму намерены подать в мэрию заявку на новую акцию, которая состоится 10 августа.

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали. Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа, поскольку мероприятие незаконно.

После акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». Следователи намерены оценить действия организаторов акции, тех, кто призвал на нее выйти, и тех, кто на нее пришел. 31 июля был задержан один из участников акции, Кирилл Жуков.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».