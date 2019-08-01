Аэропорт обретет юрлицо

Власти Удмуртии рассматривают разные варианты управления аэропортом и авиакомпанией «Ижавиа» после разделения их на два юрлица. Не исключается возможность привлечения управляющей компании, рассказал “Ъ-Удмуртия” министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев. Накануне региональное правительство выпустило распоряжение о создании АО «Аэропорт Ижевска». На все необходимые процедуры по передаче имущества, получению лицензий и переводу сотрудников уйдет до года. Эксперты полагают, что после выделения аэропорта в отдельное юрлицо с учетом ожидаемого федерального финансирования реконструкции аэродрома объект может быть интересен крупным управляющим компаниям.

Правительство Удмуртии опубликовало распоряжение о создании АО «Аэропорт Ижевска» с уставным капиталом 100 тыс. руб. Провести необходимые процедуры и стать учредителем акционерного общества поручено министерству имущественных отношений республики. Создание отдельного юрлица под аэропорт происходит в соответствии с представленными в январе 2018 года главой Удмуртии Александром Бречаловым планами по разделению АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт. Как рассказал “Ъ-Удмуртия”министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, процесс создания нового юрлица будет длиться до года.«Дорожная карта есть. Надо будет оформить на новое юрлицо все разрешающие лицензии на аэропортовую деятельность. Существующий персонал, работающий по данному профилю, будет переводиться в новое АО»,— сообщил министр.

Господин Горбачев отметил, что пока рано говорить, каким образом будет осуществляться управление двумя юрлицами — аэропортом и авиакомпанией.

«Вопрос на сегодняшний день открытый. Появятся в итоге две компании, мы будем рассматривать: либо это будут два директора, либо какие-то управляющие компании будут возникать. Если пойдет речь об управляющей компании, то естественно уже будут другие процедуры проводиться»,— рассказал министр.

Напомним, в декабре 2018 года зарегистрированное в Нижнем Новгороде ООО «Поможем» стало победителем тендера правительства региона по выбору единоличного исполнительного органа для «Ижавиа». Компания принадлежит генеральному директору «Ижавиа» Александру Синельникову. Тогда руководитель ижевского авиаперевозчика объяснил привлечение управляющей компании необходимостью «обеспечить единство подходов и методик управления различными направлениями бизнеса обособленных юридических лиц с внедрением лучших отраслевых практик», ввиду ожидаемого разделения «Ижавиа» на авиаотряд и аэропорт. «Эффективная же координация в рамках единого управляющего центра необходима для устранения неминуемо возникающего конфликта интересов между самостоятельными участниками авиационного узла»,— комментировал господин Синельников.

Однако 26 июля Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о признании недействительной сделки между «Ижавиа» и «Поможем». В ведомстве посчитали, что такая сделка подпадает под закон о естественных монополиях, а значит, должна быть согласована с УФАС, что не было сделано. Ответчики не согласились с решением и сообщили, что намерены оспаривать его вплоть до Верховного суда РФ. При этом договор уже был расторгнут.

Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что после выделения ижевского аэропорта в новое юрлицо собственник может привлечь управляющую компанию в качестве единоличного исполнительного органа. Сейчас в России три крупные структуры занимаются инвестированием в региональные аэропорты — это «Новопорт», «Базэл» и «Аэропорты регионов».

«Если собственник заинтересован в привлечении инвестора для ижевского аэропорта, то желающие заняться этим проектом нашлись бы довольно быстро. Но надо сказать, что в этом случае никакой поддержки домашней авиакомпании со стороны крупного инвестора не будет»,— отметил господин Пантелеев.

Интересу поспособствует и то, что в 2022-2024 годах будет проводиться реконструкция аэродрома с привлечением федеральных средств, считает эксперт. Ранее был объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, аэропорт в этом году получил разрешение на прием судов Airbus и Еmbraer, в планах – получение допуска для Boeing.

Господин Пантелеев отмечает, что после выделения аэропорта всегда существует риск утратить авиакомпанию, так как небольшой региональный перевозчик не сможет быть конкурентным игроком на рынке. «"Ижавиа" занимает специфичную нишу, но полеты Ижевск-Москва — не то, на чем можно построить успешную долгосрочную стратегию развития, даже с учетом рейсов в южном направлении. Ее надо модернизировать, в ряде случаев аэропорт может поддержать авиакомпанию с точки зрения маршрутной сети, но в дальнейшем ей нужно выходить за пределы ниши регионального перевозчика»,— сказал эксперт. Такая попытка была предпринята в ноябре 2018 года, когда «Ижавиа» запустила 11 рейсов по хабовой схеме через узловые аэропорты Ижевска и Самары. Однако из-за происходивших задержек рейсов от нее было решено пока отказаться. Господин Пантелеев отметил, что планы по обновлению парка самолетов и расширению маршрутной сети сейчас у ижевской авиакомпании есть, в случае их реализации есть вероятность, что это позволит ей остаться на рынке.

Михаил Красильников