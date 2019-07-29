Договор АО «Ижавиа» с ООО «Поможем» на управление авиаузлом Удмуртии признали недействительным

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры по признанию недействительной сделки между АО «Ижавиа» и ООО «Поможем». Предметом разбирательства стал пятилетний договор на управление авиакомпанией и аэропортом Ижевска, подписанный в декабре 2018 года, сообщает “Ъ-Нижний Новгород”. Ответчики не согласились с решением и сообщили, что намерены оспаривать это решение вплоть до Верховного суда РФ.

ООО «Поможем» предполагалось как управляющая компания «Ижавиа». Она должна была выполнять функции гендиректора авиакомпании Александра Синельникова, который также возглавляет ООО «Поможем». Ее общее вознаграждение за управленческие услуги оценивалось в 297 млн руб. с ежемесячными минимальными выплатами в 3,3 млн руб. Так, глава авиакомпании получал зарплату как руководитель, а «Ижавиа» должна была перечислять средства аффилированной с ним ООО «Поможем». В прокуратуре полагают, что в доле оказалось и правительство Удмуртии. В ведомстве посчитали, что такая сделка подпадает под закон о естественных монополиях, но не была согласована с УФАС. Отметим, что УФАС по Удмуртии также возбудило антимонопольное дело о сговоре компаний с органами власти. Разбирательство приостановлено до вступления в силу решения Арбитражного суда Нижегородской области.