Продажи спецтехники забуксовали

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи дорожно-строительной и спецтехники в первом полугодии 2019 года выросли на 11% (речь идет об импорте и выпуске техники зарубежных концернов на заводах в РФ). При этом темпы роста реализации такой техники во втором квартале оказались ниже начала года (10% и 13% соответственно). В апреле—июне в минус ушел только один сегмент — самосвалов с жесткой рамой, что в АЕБ связывают с негативной динамикой мировых цен на уголь.

Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) и спецтехники в РФ в январе—июне вырос на 11%, до 5,7 тыс. штук, сообщила АЕБ (учитывает импорт и технику, произведенную на заводах зарубежных концернов в РФ, эти компании занимают 80% рынка ДСТ и спецтехники). Во втором квартале продажи в сегменте росли на 10%, до 3,2 тыс. штук, что несколько ниже темпов первых трех месяцев, когда реализация техники увеличилась на 13%, до 2,5 тыс. штук.

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На фоне темпов 2018 года, когда в первом полугодии продажи выросли на 35%, в АЕБ видят явное замедление, сказал глава профильного комитета ассоциации, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов. В целом инвестиционная активность на рынке ниже уровня, необходимого для замены устаревшего парка техники, заключил он. Во втором полугодии в АЕБ ожидают сохранения текущих трендов рынка.

В апреле—июне, по данным АЕБ, рост показали все сегменты ДСТ и спецтехники, кроме самосвалов с жесткой рамой — их реализация упала на 32%, до 62 машин.

Среди основных причин такого снижения, полагает господин Комов, негативная динамика мировых цен на уголь (угледобывающие предприятия — крупнейшие потребители этих машин).

Продажи экскаваторов-погрузчиков во втором квартале, наоборот, увеличились на 19%, до 858 штук, гусеничных экскаваторов — на 1%, до 982 штук, колесных экскаваторов — на 9%, до 159 штук. На 7%, до 284 штук, выросла реализация погрузчиков с бортовым поворотом. Наиболее активно в апреле—июне увеличивались продажи колесных погрузчиков — на 27%, до 346 штук, а также сочлененных самосвалов — на 25%, до 84 штук. Реализация самоходных грейдеров за тот же период выросла на 3%, до 164 машин, гусеничных тракторов — на 15%, до 295 штук. (О продажах техники крупнейших иностранных производителей “Ъ” писал 22 июля).

Российские производители дорожно-строительной техники подвели итоги полугодия в конце июля — их продажи увеличились на треть, а основной спрос пришелся на начало дорожно-строительного сезона — конец апреля—май. В отличие от статистики АЕБ на реализацию отечественных машиностроителей повлияла и господдержка: программа льготного лизинга, позволяющая им наращивать долю на рынке, формально заработала только в конце июня. Поэтому, как считают на рынке, результаты полугодия могли бы быть лучше (см. “Ъ” от 22 июля).

Ольга Никитина