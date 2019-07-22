Катки пошли в гору

Крупные производители дорожно-строительной техники по итогам полугодия нарастили реализацию на треть, основной спрос пришелся на начало дорожно-строительного сезона — конец апреля—май. Объем таких работ в 2019 году только на федеральных трассах включает 1,5 тыс. объектов, общее финансирование дорожного ремонта — 589,5 млрд руб. Отечественные производители профильной техники говорят, что результаты полугодия могли бы быть лучше: программа льготного лизинга, позволяющая им наращивать долю на рынке, формально заработала только в конце июня.

Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) отечественных производителей в РФ в первом полугодии увеличились на 30%, до 18 млрд руб. Наибольший рост реализации в январе—июне в количественном выражении зафиксирован в сегменте бульдозеров — на 44%, а также экскаваторов-погрузчиков — на 35%. По данным «Росспецмаш-стата» (собирает информацию от компаний, которые выпускают 80% объема производимой в России ДСТ), упали за тот же период продажи автобетоновозов — на 50%, катков — на 15%, мини-погрузчиков — на 9%. Общая статистика по продажам иностранной ДСТ отсутствует, но “Ъ” опросил основных зарубежных поставщиков, которые тоже констатируют рост продаж (см. подробнее «Ъ-Онлайн»).

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Спрос активизировался во втором квартале: в январе—марте объем проданной техники в деньгах составлял только 7,8 млрд руб. В Росавтодоре “Ъ” сказали, что на большей части территории РФ старт дорожного сезона совпадает с серединой весны, это вторая половина апреля—май. В целом программа работ дорожно-строительного сезона 2019 года на федеральных трассах, подведомственных Росавтодору, включает около 1,5 тыс. объектов. Самые значимые проекты — реконструкции путепровода на А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и участка А-121 «Сортавала» в Ленинградской области; Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай, М-8 «Холмогоры» на обходе Вологды и А-370 «Уссури» в Хабаровском крае; Р-351 Екатеринбург—Тюмень на границе Свердловской и Тюменской областей, Р-258 «Байкал» в Бурятии, Р-217 «Кавказ» на обходе Гудермеса и на границе с Дагестаном и другие проекты, включенные в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Объем финансирования федерального проекта «Дорожная сеть», посвященного непосредственно дорожному ремонту в регионах, городах и агломерациях, в рамках профильного нацпроекта в 2019 году составляет 589,5 млрд руб.

В Минпромторге “Ъ” сказали, что за четыре месяца 2019 года производство по основным сегментам техники для подготовки и устройства дорожного полотна, а также по уходу и содержанию автомобильных дорог выросло на 20%. Фактором роста реализации в первом полугодии также стало «успешное осуществление программы льготного лизинга в 2017–2018 годах и ее ожидаемое продление», полагают чиновники.

Впрочем, продажи шли бы еще активнее, если бы действие льготного лизинга не приостанавливалось, полагают в «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей). На этом фоне многие заводы сократили планы по выпуску техники, отмечают в ассоциации. Дело в том, что лизинг с господдержкой в 2019 году был запущен только с конца июня. Но многие компании работали по программе и в предыдущие месяцы, что обеспечило сохранение положительной динамики продаж, говорят в «Росспецмаше». Так делал, например, «Европлан». «Это позволило нашим чистым инвестициям в покупки самоходной техники для клиентов за шесть месяцев вырасти более чем на 30%»,— сообщили в компании.

По оценкам «Европлана», на рынке на льготную программу приходится до 20% лизинговых сделок по спецтехнике и ДСТ, «при увеличении бюджета эта доля могла бы стать больше». Портфель техники, приобретаемый в лизинг с господдержкой и без нее, отличается, говорят в компании: в программе участвуют только определенные марки из-за требований правительства. В рамках субсидии спросом пользуется прицепная ДСТ марок «Тонар», «Бонум» и «Грюнвальд», отмечают в «Европлане», а также автокраны «Клинцы», «Галичанин», «Ивановец».

В 2018 году в рамках льготного лизинга было выдано субсидий на сумму 1,75 млрд руб., и это позволило реализовать технику стоимостью более 17,5 млрд руб., подсчитали в Минпромторге. В этом году при бюджете программы 2,1 млрд руб. чиновники надеются «дополнительно увеличить объемы производства и загрузить существующие мощности». Но задолженность бюджета перед лизингодателями за 2018 год составляет около 1,3 млрд руб., что значительно урежет бюджет.

Ольга Никитина