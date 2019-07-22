Как продается зарубежная спецтехника

Темпы реализации иностранных производителей дорожно-строительной и спецтехники в первом полугодии не отстают от отечественных, хотя Минпромторг говорит о снижении темпов роста импорта техники и «постепенной переориентации потребителей на продукцию российских предприятий». Реализация техники Volvo CE в РФ в штуках выросла на 25%, сказал “Ъ” глава департамента дорожно-строительной техники «Вольво Восток» Олег Никитин. Продажи Hitachi Construction Machinery в сегменте гусеничных и колесных экскаваторов за пять месяцев выросли на чуть более 10%. Продажи спецтехники Manitou «шли в пределах запланированных показателей, с небольшим ростом». «Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится до конца текущего года»,— говорит менеджер по продажам строительной и индустриальной техники «Маниту Восток» Евгений Прокопенко.

Рынки колесных экскаваторов (на 24%) и фронтальных погрузчиков (на 19%) пока показывают большую динамику роста, чем рынок гусеничных экскаваторов, говорит руководитель по управлению продажами Hitachi Construction Machinery Eurasia Максим Быковский, связывая это с городским строительством и горнодобывающим сегментом. Высокие темпы роста показал подсегмент сочлененных самосвалов, говорит Олег Никитин, хотя в целом сегмент погрузчиков показывает небольшую отрицательную динамику. Немного подрос объем подсегмента тяжелых фронтальных погрузчиков — техники, которая используется для добычи сырья в горнодобывающей промышленности. Также положительную динамику Volvo фиксирует по гусеничным экскаваторам, но на рынке небольших колесных экскаваторов наблюдается снижение спроса. Олег Никитин говорит, что компания «добилась хороших результатов в сегменте тяжелого землеройного и горнодобывающего оборудования, увеличив свою долю рынка по всей линейке поставляемой в РФ продукции».

Главным фактором роста сегмента ДСТ и спецтехники в первом полугодии Олег Никитин называет плановые замены парков и инвестпрограммы крупных игроков горнодобывающей отрасли, сложившиеся в условиях хорошей конъюнктуры рынка в 2018 году. «Высокая стоимость золота, устойчивая цена на углеводороды, уголь, железную руду и продукцию черной металлургии в конце 2018 года позволили горнодобывающим компаниям вложить средства в новые активы, в том числе в приобретение новой техники,— поясняет он.— С тех пор ситуация изменилась и в ряде сегментов (например, в угольном) стала менее благоприятной, поэтому во втором полугодии есть все основания ожидать снижение спроса в некоторых отраслях». По итогам года в Volvo рассчитывают на сохранение объема рынка на уровне 2018 года или на небольшое снижение.

В Hitachi Construction Machinery Eurasia дают консервативный прогноз, ожидая рост спроса примерно на 10–15% с тенденцией на замедление. Максим Быковский отмечает, что рынок ДСТ и спецтехники по-прежнему показывает положительную динамику, «хотя значительно ниже последних двух лет», что говорит о замедлении роста и, возможно, приближении стагнации, которая уже наблюдается на автомобильном рынке. Основным драйвером роста он называет инерцию, заданную активным восстановлением спроса в 2017–2018 годах. Также есть спрос на ДСТ со стороны крупных компаний ТЭК, которые продолжают обновление своего парка техники, хотя уже и не в тех объемах, что двумя годами ранее, продолжает господин Быковский: тем не менее в последние полгода наблюдается тенденция пресыщения рынка и простаивания значительных объемов ДСТ без работы. «В целом за последние два года запал к росту, судя по всему, почти иссяк,— считает он.— Тот самый “эффект низкой базы”, который неоднократно упоминался все эти годы, еще сохраняется, но ослабевает, хотя мы все еще примерно на 30% ниже уровня рынка 2012 года».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров ключевым фактором, обусловившим значительный рост спроса даже в условиях стагнации в строительной отрасли, называет высокий уровень износа парка строительной техники и его быстрое сокращение в 2017–2018 годах из-за списания физически и морально устаревшей техники. Так, парк экскаваторов строительных компаний России сократился за последние два года на 1,7 тыс. единиц, до 10,2 тыс. штук, причем в структуре парка доля отечественной техники составляет около 25%, а доля экскаваторов с истекшим сроком службы превысила 35%, поясняет он. Аналогичная ситуация складывается по бульдозерам: парк за 2017–2018 годы сократился также на 1,7 тыс. единиц, до 7,2 тыс., доля отечественной техники снизилась до 55%, а доля бульдозеров с истекшим сроком службы приблизилась к 50%. Рост поступлений от сборов системы «Платон» и усиление госконтроля за реализацией крупных проектов дорожного строительства (в том числе проблемных — например, ЦКАД) обусловливает сохранение спроса и в сегменте дорожного строительства и ремонта, говорит он. При этом господин Бурмистров обращает внимание: выплаты по госконтрактам сконцентрированы во втором полугодии, особенно в четвертом квартале, что ограничивает возможности дорожно-строительных организаций приобретать технику.

Ольга Никитина