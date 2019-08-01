Экс-замглавы администрации Януковича сообщил о еще одном деле против Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщил в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича. По его словам, по делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».

«Короткая фабула — организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц "Укроборонпрома" и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты»,— написал господин Портнов.

Он утверждает, что действия господина Порошенко и экс-главы Нацбанка могли нанести украинской армии ущерб несколько миллиардов гривен.

По мнению господина Портнова, для расследования уголовного дела необходимо экстрадировать госпожу Гонтареву, а с экс-президента снять неприкосновенность.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба рассказал, что против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых — дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе.

Сам Петр Порошенко утверждает, что ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом, нет.

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