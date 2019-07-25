Порошенко заявил, что не является фигурантом ни одного возбужденного уголовного дела

После прошедшего в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины допроса бывший президент Петр Порошенко заявил, что ни одного уголовного дела, по которому он бы проходил фигурантом, нет.

«Твердо обращаю внимание, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует»,— сказал бывший президент по итогам прошедшего допроса (цитата по ТАСС).

Также бывший глава государства сообщил журналистам, что на допросе давал пояснения, касающиеся купли-продажи завода. «Сегодня мы давали пояснения, они были в устном и в письменном виде относительно направлений, которые касаются абсолютно прозрачного соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", которое осуществлялось без моего участия»,— пояснил господин Порошенко.

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В свою очередь, глава ГБР Украины Роман Труба поприветствовал решение бывшего президента явиться на допрос. «Я приветствую шаг Петра Порошенко, который в последний момент все-таки нашел возможность и пришел на допрос. Итак: первый допрос состоялся. На очереди — другие, повестку Порошенко уже получил»,— написал господин Труба в Telegram-канале. О статусе, в котором бывший глава государства проходит в возбужденных делах, господин Труба не сообщил.

Ранее глава ГБР заявил о наличии 11 уголовных дел, возбужденных против бывшего президента страны, в числе которых — дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Инициированное против него расследование господин Порошенко назвал «попыткой снять ответственность с России».

Чем может закончиться проверка ГБР, читайте в материале “Ъ”.