Полиция осубботилась безопасностью Москвы

Московский полицейский главк просит Российскую премьер-лигу (РПЛ) о беспрецедентном одолжении: перекроить календарь матчей первенства, отложив популярное столичное дерби «Спартак»—«Динамо» 3 августа. Правоохранители опасаются, что в субботу повторятся массовые несанкционированные акции протеста, связанные с выборами в Мосгордуму. Это может означать, что у полиции и Росгвардии не хватит сил одновременно противостоять участникам протестных митингов и умиротворять самых буйных московских фанатов. Эксперты называют такие опасения как минимум необоснованными. Организаторы предстоящих субботних пикетов, в свою очередь, утверждают, что затевают «исключительно мирные пикеты». РПЛ тем временем выдерживает паузу и не спешит переносить один из самых ожидаемых матчей года.

«Я фанат "Спартака",— признался “Ъ” муниципальный депутат округа Якиманка Андрей Морев, основной организатор предстоящих пикетов с призывом к честным выборам в Мосгордуму.— Для меня 3 августа предвещает большой раздрай: я хочу провести пикеты и посмотреть матч». По его словам, в среду 12 столичных муниципальных депутатов подали в префектуру ЦАО заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце Москвы 3 августа с 14:00 до 17:00.

Столичная полиция обратилась накануне к руководству РПЛ с предложением перенести матч «Спартак»—«Динамо» 3 августа.

Источник “Ъ” в ГУ МВД Москвы подтвердил эту информацию, добавив, что решение остается за лигой: «РПЛ — организатор матча и окончательное решение должно приниматься там».

Собеседник “Ъ” не сообщил, какие полицейские силы планируется задействовать в субботу. Например, обычно для обеспечения безопасности матчей РПЛ учитывается несколько факторов. «Насколько игра рискованная, сколько продано билетов, сколько выходов на стадионе, по какой дороге пойдут болельщики — гости и хозяева,— рассказал источник в ГУ МВД Москвы.— Большое значение имеют и собранные оперативные данные: намерены ли болельщики драться, зажигать файеры, устраивать массовые акции. В любом случае формируется резерв сотрудников на случай непредвиденных осложнений».

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Для обеспечения безопасности на матче «Динамо»—ЦСКА 5 мая 2019 года, например, было задействовано 1,8 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. В сентябре 2018 года на дерби ЦСКА—«Спартак» — 2 тыс. Глава координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин прогнозирует, что на предстоящем матче «Спартак»—«Динамо» потребовалось бы не больше 1 тыс. правоохранителей, и уверен, что аврал напрасен. «При условии, что в это же время на Бульварном кольце будет стоять 12 пикетов, для покрытия каждого из которых потребуется пять сотрудников полиции и одна машина, полиция и Росгвардия смогут обеспечить безопасность и на пикетах, и на дерби»,— сказал он. Михаил Пашкин считает, что сил полиции для обеспечения безопасности 3 августа в этом случае «хватит и для какого-либо третьего мероприятия».

Отметим, что представители Либертарианской партии подтвердили “Ъ”, что отказались от планов проведения 3 августа масштабного митинга в центре Москвы.

При этом штаб оппозиционера Алексея Навального в Facebook пригласил в субботу москвичей на мероприятие под названием «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы». О своем возможном участии на странице мероприятия высказались 5 тыс. человек.

«Нет ни одной причины для отказа от проведения матча, и я надеюсь, что в РПЛ придерживаются такого же мнения,— не теряет надежды муниципальный депутат Андрей Морев.— Учитывая заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что его никто не предупреждал об акции 27 июля, мы, муниципальные депутаты, предупреждаем мэрию о желании выйти на мирный протест заранее. Мы за мирные выборы, за то, чтобы в стране у людей была возможность голосовать». На пикетах, по словам господина Морева, муниципальные депутаты намерены также требовать «выпуска из СИЗО всех задержанных после акции 27 июля и позднее». «Я говорю в том числе и про лидера Либертарианской партии Михаила Светова, который пришел 30 июля в мэрию на переговоры, а его арестовали»,— уточнил Андрей Морев.

Накануне Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России Михаила Светова. Ему вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Протокол в отношении господина Светова был составлен по следам акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла 16 июля на Трубной площади. Также накануне руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что по уголовному делу по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) задержан первый фигурант — Кирилл Жуков. Уголовное дело Следственный комитет России возбудил после массовых акций протеста в центре Москвы 27 июля, когда, по данным МВД, к городской мэрии вышло 3,5 тыс. человек с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По оценке последних, в минувшую субботу в центре столицы собралось не менее 7 тыс. человек.

Повторится ли подобная ситуация в ближайшую субботу, сказать сейчас невозможно.

Однако перенос матча точно не добавит очков полицейским, считают футбольные болельщики.

Так, один из авторитетнейших болельщиков «Спартака», руководитель социального проекта «Стадион — наш дом» Олег Семенов рассказал “Ъ”, что, «если старейшее дерби страны будет перенесено, болельщики обеих команд понесут серьезные материальные издержки». «Люди летят и едут со всех уголков России, у них забронированы гостиницы и куплены обратные билеты. Кто будет компенсировать их издержки в случае переноса матча? — говорит господин Семенов.— Я бы порекомендовал в случае переноса подавать иски к МВД, так как матч будет перенесен по инициативе полиции». Господин Семенов подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности на предполагаемых протестных акциях и на ожидаемом тысячами болельщиков дерби «является вопросом служебного соответствия правоохранителей». «Если вопрос о невозможности обеспечить безопасность стоит настолько остро, вероятно, имеет смысл заменить часть сотрудников полиции на более компетентных»,— добавил он.

Болельщик ФК «Динамо» Сергей Масликов согласен с этой мыслью: «Если полицейские не в состоянии обеспечить безопасность на двух мероприятиях сразу, им наверняка не место в полиции».

«Насколько мне известно, лига (РПЛ.— “Ъ”) стоит сейчас насмерть и не собирается переносить матч»,— заявил “Ъ” Олег Семенов. Совещание по этому поводу продолжалось до позднего вечера в среду. На момент сдачи текста представители РПЛ, к которым обратился “Ъ”, не сообщили о решении перенести матч, календарь пока остается прежним.

Мария Старикова