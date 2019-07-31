Для электротранспорта придумают правила

Общественная палата Москвы обратится в Госдуму и Минтранс с просьбой разработать правила передвижения на индивидуальном транспорте: электросамокатах, сегвеях, гироскутерах и моноколесах. По мнению общественников, владельцы таких гаджетов мешают движению пешеходов, что вызывает недовольство граждан. О необходимости ограничений и правил движения для такой техники уже давно говорит и Госавтоинспекция. Конкретных документов на этот счет до сих пор не подготовлено.

Общественная палата Москвы планирует разработать рекомендации, на основе которых впоследствии будут разработаны правила движения электросамокатов, сегвеев, гироскутеров и моноколес. Об этом агентству «Москва» рассказал зампред комиссии столичной ОП по транспорту Норайр Блудян. По его словам, палата будет рекомендовать ввести «скоростные ограничения, ограничения по разрешенным зонам использования того или иного вида микромобильности».

По действующим ПДД владельцы электросамокатов и сегвеев приравнены к пешеходам.

Дополнительное регулирование этого вида транспорта, рассказал “Ъ” господин Блудян, обсуждается с того момента, как новые средства передвижения начали массово появляться на улицах Москвы. По его мнению, проблему нужно решать сейчас, пока популярность электротранспорта не достигла «критической точки», иначе резко «вырастет недовольство горожан». «Владельцы микротранспорта носятся по тротуарам, в то время как пешеходы получили тротуар, скажем, на законных основаниях»,— пояснил он “Ъ”.

Власти не первый раз пытаются ввести правила движения для индивидуального электротранспорта. В мае вопрос обсуждался в Мосгордуме, но конкретных предложений депутаты не выдвинули.

Эксперты тогда предложили обязать страховать такой транспорт, запретить сдавать в аренду самокаты, развивающие скорость более 20 км/ч, а также приравнять технику мощностью более 250 Вт к мотоциклам.

Представители ГИБДД заявили, что движение электросамокатов и сегвеев сложно регулировать из-за отсутствия серийных номеров и идентификационных документов. Госавтоинспекция представила статистику: в 2018 году в России произошло 39 ДТП с участием личного электротранспорта, в которых пострадали 40 человек. В 12 случаях произошел наезд на пешехода, в 21 случае — столкновения. Каждый пятый инцидент произошел в Москве. В июне ГИБДД представила статистику за пять месяцев 2019 года: зарегистрировано 12 ДТП с электросамокатами.

Заместитель главы УГИБДД по Москве Алексей Диокин говорил о «безответственном поведении владельцев индивидуального транспорта» и большом количестве пунктов проката, которые выдают технику без каких-либо ограничений и запретов. По мнению господина Диокина, необходимо вводить дополнительное регулирование. «Административно-правовой статус» пользователей электротранспорта, по данным “Ъ”, планируется определить в конце года — над этим сейчас работает Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. «Нас не устраивают темпы движения необходимых решений»,— заявил “Ъ” Норайр Блудян.

Для велосипедов и индивидуального электротранспорта нужно вводить одинаковые ГОСТы и правила, считает президент Российского велотранспортного союза Игорь Налимов. Он считает, что под новые средства передвижения нужно приспособить и велосипедную инфраструктуру. По данным господина Налимова, Минтранс России уже разрабатывает единые ПДД для индивидуального мобильного транспорта, куда войдут новые дорожные знаки и разметка.

Смертность велосипедистов и владельцев микротранспорта несколько преувеличена, отметил эксперт. Число происшествий, когда владельцы мобильного транспорта наезжают на людей, становится все больше, уверен глава Союза пешеходов России Владимир Соколов. «Нужно ужесточить ответственность, ведь сейчас за причинение вреда средней тяжести владельцам мобильных средств передвижения грозит штраф в 1,5 тыс. руб.,— говорит он.— У нас просто не хватает культуры и общественных пространств для того, чтобы ситуация оставалась прежней».

Николай Борисов