Собачье дело

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму РФ проект о переносе вступления в силу отдельных пунктов закона «Об ответственном обращении с животными» на 1 января 2022 года. В регионе не могут найти средства на создание крупных государственных приютов для передержки. В Санкт-Петербурге также нет госучреждений для подобных нужд, но здесь лучше развита сеть частных компаний, которые взаимодействуют с правительством.

Реализацию ряда положений закона, принятого 19 декабря 2018 года, планировалось начать с 1 января 2020 года. Однако два региона — Ленинградская область и Хабаровский край — оказались не готовы его исполнить. В первом регионе, по словам депутата Законодательного собрания и председателя постоянной комиссии по природопользованию и экологии Николая Кузьмина, в бюджете не предусмотрены расходы на реализацию закона.

«Федеральное законодательство предусматривает в каждом регионе создание пунктов для временного содержания животных. В Ленинградской области такие есть, но они находятся в частных руках. Мы бы хотели к 2022 году сделать программу, чтобы этот закон полноценно заработал. Сейчас животных отлавливают, делают прививки, кастрацию и отпускают в естественную среду обитания. Это продолжается в течение одного-двух дней. По федеральному закону после проведения всех процедур мы должны содержать животное, пока не найдется хозяин, например. В связи с отсутствием центров передержки мы не можем выполнить этот закон»,— отмечает господин Кузьмин.

Кроме того, в самом законе содержатся неточные формулировки. У экспертов возникли вопросы к методическим указаниям, рассказал ранее “Ъ” глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (см. “Ъ” от 22.07.2019). Он сообщил, что после критики первого варианта в парламенте заслушали экспертов, которые предложили 53 уточнения. Минприроды приняло их «частично», но затем и второй вариант подвергся критике.

Председатель организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких полагает, что «туманность» допущена для того, чтобы дать больше инициативы регионам. «К сожалению, подзаконных актов приходится только ждать. По той внутренней информации, которая мне известна, в Минприроды хотят большинство норм, в числе которых порядок организации приютов, передать на региональный уровень. Пока им остается только ждать. Ближе к середине осени все будет готово, и в течение нескольких месяцев придется создавать инфраструктуру»,— говорит господин Корецких.

По мнению Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо», есть в законе и более существенная проблема — отсутствие прямого запрета на умерщвление животных. Организация предлагает внести формулировку «запрещается умерщвление животных без владельцев при их отлове и транспортировке в приют». Председатель Ассоциации Анастасия Федюнина считает, что «недоделанные» законы говорят о некомпетентности или лени чиновников. «Что касается законов, то у нас одна проблема — нежелание их разрабатывать и принимать»,— считает эксперт.

В Петербурге также нет государственных или муниципальных приютов для брошенных животных. Исполняющая обязанности начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Анна Кириллова отметила, что в городе налажено взаимодействие с частными приютами. «Наш комитет занимается только дикими животными. Готовится проект постановления правительства РФ о разграничении полномочий осуществления государственного надзора в области обращения с животными. Государственных и муниципальных приютов для диких животных нет, но ведется работа в этой сфере с благотворительными организациями»,— заключила госпожа Кириллова.

«У нас хорошо работает программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск),— говорит директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяна Титова.— Наш город единственным в России был готов к чемпионату мира по футболу 2018 года без потрав и отстрелов. У нас нет государственных приютов, но есть нормальные частные. Ситуация в Петербурге лучше, чем во всей остальной России. Государство не будет всю жизнь содержать собаку. Их могут начать усыплять, ведь проверять в госприюте никто не будет».

Олег Дилимбетов