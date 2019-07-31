«Спартак» взял напрокат чемпиона мира

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) продолжает ускоренное обновление состава. Сегодня он объявил об аренде 28-летнего немецкого нападающего Андре Шюррле, автора «золотого паса» в финале чемпионата мира 2014 года между сборными Германии и Аргентины.

Официальное сообщение об аренде Андре Шюррле поступило менее чем через сутки после того, как стало известно о переходе в «Палмейрас» бразильца Луиса Адриано, одного из тех легионеров, которые внесли заметный вклад в чемпионство «Спартака» в сезоне 2016/17 года. Таким образом, руководство «Спартака» сделало очередной шаг к кардинальному обновлению состава, в котором осталось лишь несколько футболистов, причастных к красно-белому триумфу двухлетней давности.

Согласно соглашению между дортмундской «Боруссией» и «Спартаком», Шюррле будет выступать за московский клуб на правах аренды до июня 2020 года с возможным правом выкупа трансфера.

По некоторым данным, «Спартаку» удалось заинтересовать форварда зарплатой, которая составит около €3 млн в год.

В прошлом сезоне Шюррле был арендован английским «Фулхемом», за который забил шесть голов в 24 матчах. Поначалу он выглядел неплохо, но в феврале потерял место в основном составе из-за вирусной инфекции и в последних 14 турах провел на поле всего 82 минуты. В «Боруссию» же немец перешел в 2016 году из «Вольфсбурга», а до этого успел поиграть за «Челси», в составе которого стал чемпионом Англии в сезоне 2014/15 года, «Байер» и «Майнц». На счету Шюррле — 57 матчей и 22 гола в составе сборной Германии. Именно он стал автором голевого паса в финале чемпионата мира 2014 года против сборной Аргентины, после которого Марио Гётце в дополнительное время забил «золотой гол».

Отметим, что Шюррле стал всего лишь третьим футболистом в российском чемпионате, которому удавалось выиграть золото чемпионатов мира. Первым таким игроком стал бразилец Роберто Карлос, выступавший за «Анжи» на закате карьеры в сезоне-2011/12, а вторым — другой немецкий чемпион мира 2014 года, защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес, перешедший в состав железнодорожников в прошлом году.

Ожидается, что в ближайшее время в «Спартак» перейдут шведский нападающий Йордан Ларссон и голландский полузащитник Гус Тил.

Арнольд Кабанов