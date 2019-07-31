Премьер-лига закупилась на €100 млн

Российская премьер-лига (РПЛ) близка к тому, чтобы установить рекорд по средствам, потраченным на новичков в «посткризисный» период, то есть за последние пять лет. В настоящий момент, за месяц до закрытия трансферного окна, ее представители уже израсходовали на них более €100 млн — почти столько же, сколько два года назад, когда случился довольно неожиданный всплеск на фоне чрезвычайно вялых в смысле активности на футбольном рынке сезонов. Причем, если летом 2017-го взлет обеспечил, по сути, один клуб — «Зенит», то теперь инвестиции распределены гораздо равномернее.

На вчерашний день клубы Российской премьер-лиги потратили в рамках летнего трансферного окна €114,87 млн. Это следует из данных, опубликованных Transfermarkt — наиболее авторитетным ресурсом из тех, которые освещают события на футбольном рынке. Лидируют по расходам на новичков, причем с серьезным отрывом, как обычно, ведущие лиги стран так называемой большой пятерки — Испании (€1,17 млрд), Англии (€888,58 млн), Италии (€865,26 млн), Германии (€596,60 млн) и Франции (€339,40 млн). Кроме них, Россию чуть-чуть опережает Португалия (€119,05 млн). Однако в любом случае отечественные показатели следует считать очень любопытными, даже неординарными, учитывая контекст.

Еще относительно недавно РПЛ конкурировала в плане трансферных расходов даже с «большой пятеркой». Пик ее щедрости пришелся на стык прошлого и нынешнего десятилетий. Стомиллионную отметку в этот период она перекрывала четырежды, а летом 2013 года подобралась даже к €300 млн (правда, значительный вклад в рекордное достижение внес переживший радикальное переформатирование «Анжи», сначала купивший группу дорогих игроков, а затем, решив уменьшить бюджет, устроивший их тотальную распродажу). После этого Россия на трансферном рынке держалась гораздо скромнее. Причины, вызвавшие падение расходов клубов, представлялись абсолютно очевидными: главная из них заключалась в падении курса рубля и общем ухудшении экономической ситуации в стране, отразившемся и на футболе. В результате за следующие четыре года РПЛ ни разу не приблизилась вплотную к рубежу €100 млн.

Потом, летом 2017 года, случился неожиданный всплеск: в рамках того окна отечественные клубы вложили в футболистов €124,30 млн. Однако эксперты не были склонны считать его возобновлением прежнего тренда и признаком возвращения утраченных позиций. Дело в том, что примерно три четверти всех расходов российских клубов — €94,5 млн — пришлось на долю одного клуба — финансируемого «Газпромом» «Зенита», проводившего кадровую перестройку и укрепившего состав сразу целой группой довольно дорогих игроков вроде аргентинцев Леандро Паредеса, Эммануэля Мамманы, Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера. В клубном рейтинге наиболее активных игроков летнего рынка он тогда опередил и некоторых безусловных континентальных грандов.

Сомнения, казалось, полностью подтвердились через год. Предыдущее летнее окно в плане поведения российских клубов было типичным для «посткризисной» эпохи. Все вместе они потратили на новых футболистов всего €67,80 млн, вдвое меньше, чем за год до этого. И это несмотря на то, что значительная часть окна пришлась на период после окончания чемпионата мира в России, а мировые первенства, как считается, оживляют рынок, а также на то, что в 2018 году уже стал бесспорным фактом «инфляционный рост» цен на футболистов, спровоцированный прежде всего дополнительными доходами клубов из элитных лиг от новых телеконтрактов.

Нынешний всплеск удивителен тем, что структурно он радикально отличается от всплеска двухлетней давности. У него нет очевидного клуба-«драйвера», каким был «Зенит». В классификации российских клубов по тратам на вчерашний день петербуржцы занимали четвертую строчку (€15,2 млн). Лидировал в ней «Краснодар» (€26,4 млн), за ним шли ЦСКА (€17,35 млн) и «Локомотив» (€17 млн). Чуть-чуть отставало от «Зенита» «Динамо» (€13,2 млн), а более €5 млн потратили на трансферы еще и «Сочи» со «Спартаком».

Не было в рамках этого окна и приобретений сверхдорогих игроков вроде обошедшегося два года назад «Зениту», по некоторым данным, в сумму около €40 млн Леандро Паредеса. Дороже всех (не считая находившегося в ЦСКА в аренде и выкупленного у «Эвертона», по оценке Transfermarkt, за €15,7 млн Николы Влашича) из тех новичков, которых российские клубы успели приобрести к началу этой недели, стоил купленный «Краснодаром» у «Сент-Этьена» Реми Кабелла — €12 млн.

При этом можно уверенно сказать, что планка 2017 года РПЛ будет превышена — и, скорее всего, существенно. Трансферное окно закрывается 31 августа, а различные источники сообщают о том, что в планах ряда ведущих клубов есть достаточно заметные трансферы. Скажем, «Зенит» уже подтвердил, что пытается прибрести у «Барселоны» полузащитника Малкома (см. вчерашний номер “Ъ”).

Генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков, комментируя трансферный рывок, дал понять, что не рассматривает его именно как следствие улучшения общей экономической ситуации в РПЛ: «Лига успешней в коммерческом плане не становится, и заработки клубов не увеличиваются». На его взгляд, солидные инвестиции команд в зарубежных игроков связаны отчасти с новым форматом лимита на легионеров, ограничивающего их количество восемью игроками в заявке (сейчас ограничивается — шестью футболистами — только их число на поле). Он начнет действовать через сезон и будет, по мнению эксперта, «предъявлять более высокие требования к новичкам», заставляя клубы брать тех, кто «по-настоящему усилит состав, желательно на длительный срок». Обнаружил Николай Грамматиков в трансферном всплеске и экономическую мотивацию. Заключается она в том, что «большим» клубам, чтобы повысить доходы, приходится делать ставку на такие источники, как призовые Лиги чемпионов. Для успешного выступления в ней нужны сильные иностранцы, которых, помимо всего прочего, можно в будущем выгодно перепродать.

Алексей Доспехов