Правозащитники сообщили о заочных арестах участников акции 27 июля

Зеленоградский районный суд Москвы вынес решения о заочном аресте двух участников акции за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. «Поступают сообщения, что Зеленоградский районный суд вчера дважды выносил административный арест заочно и приставы выезжали по месту жительства участников протеста для принудительного исполнения»,— сообщает Telegram-канал правозащитного проекта «Апология протеста».

Как отмечает координатор юридической службы «ОВД-Инфо» Алла Фролова, заочный арест за административное правонарушение запрещен Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ). «Если это действительно так, то это вопиющее нарушение, хуже ночных обысков. Ночные обыски еще можно оправдать неотложными действиями, такая причина в УПК заложена»,— заявила госпожа Фролова.

По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию 27 июля пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Либертарианская партия накануне подавала заявку о проведении митинга 3 августа на Лубянской площади. После того как представители мэрии предложили выбрать другую точку, организаторы заявку отозвали. Полиция призвала не участвовать в несогласованной акции. В мэрию Москвы также поданы заявки на митинги 10 и 11 августа.

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