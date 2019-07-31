Омбудсмен Кузнецова призвала организаторов митингов «оставить детей в покое»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к организаторам протестных акций, призвав их «оставить детей в покое» и не привлекать их к участию в митингах.

«Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности — как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?» — цитирует госпожу Кузнецову ТАСС.

По словам омбудсмена, детям «искренне хочется действовать, участвовать в жизни общества», что делает их мишенью для манипуляций. «Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций»,— заявила она.

Напомним, акция 27 июля началась у здания мэрии, позже пришедших оттеснили на соседние улицы. По данным МВД, в акции приняли участие более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на нее пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более чем 1300 задержанных, среди них были несовершеннолетние. СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Также возбуждено уже как минимум три уголовных дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».