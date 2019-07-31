Президента США защитили от обвинений в сговоре с Россией Демократы не смогли привлечь команду Дональда Трампа к суду

Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил очередной иск Национального комитета Демократической партии США, потребовавшего привлечь к ответственности сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа по обвинению в сговоре с правительством России и сайтом WikiLeaks. Судья решил, что истцы не сумели предоставить достаточных доказательств сговора, а использование предвыборным штабом Дональда Трампа материалов, похищенных с помощью «российских хакеров», защищено Первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Судебный иск, поданный в суд Южного округа Нью-Йорка Национальным комитетом Демпартии США (DNC) против президента Дональда Трампа и сотрудников его избирательного штаба, стал уже третьим по счету. Первое ходатайство было официально передано в суд в апреле 2018 года, и с тех пор юристы демократов дважды переписывали текст, меняя отдельные формулировки. В очередном заявлении представители Национального комитета утверждали, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа вступили в сговор с правительством Российской Федерации и интернет-порталом WikiLeaks с «целью вмешательства в предвыборную кампанию 2016 года».

В иске перечислены многочисленные контакты советников избирательного штаба Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса, Роджера Стоуна и других с представителями российских властей.

В качестве одного из доказательств сговора упоминается встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и его зятя, Джареда Кушнера, с российским адвокатом Натальей Весельницкой в нью-йоркском небоскребе Trump Tower летом 2016 года. Как утверждают заявители, «российские хакеры» взломали серверы Национального комитета Демпартии уже на следующий день после этой встречи, а в своих публичных выступлениях сам Дональд Трамп неоднократно призывал российские власти и сайт WikiLeaks опубликовать похищенную киберпреступниками электронную переписку Хиллари Клинтон. Все эти эпизоды юристы Национального комитета посчитали достаточным основанием для начала судебного процесса.

Рассмотрев исковое заявление, судья Джон Келтл решил, что действия сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа защищены Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Объясняя свое решение отклонить судебный иск, он также сообщил, что юрисдикция суда в Нью-Йорке не позволяет предъявить обвинения во вмешательстве в выборы иностранному государству, и единственным ответом на действия правительства России должны стать санкции со стороны США.

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Как подчеркнул судья Келтл, юристы Национального комитета Демпартии упомянули «многочисленные контакты» между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и представителями Кремля, но так и не смогли предоставить доказательств того, что помощники и советники будущего президента непосредственно участвовали во взломе серверов Демпартии.

«Я не обязан считать косвенные улики и умозаключения доказанными фактами»,— сообщил судья.

В своем заключительном слове Джон Келтл также указал, что, согласно выводам американских спецслужб, взлом серверов Национального комитета Демпартии произошел еще до того, как представители избирательного штаба Дональда Трампа провели первые переговоры с представителями российских властей.

«Эти переговоры и эти встречи произошли после того, как Российская Федерация уже провела взлом компьютерных систем DNC,— говорится в официальном судебном документе.— В любом случае, никто не утверждает, что участники этих переговоров обсуждали хищение информации Национального комитета, обсуждали информацию, которая может быть получена после взлома компьютеров DNC или любую информацию, доступ к которой может быть получен в будущем в результате взломов».

Судья также уточнил, что публикация украденных документов не противоречит законам США, если ее организаторы непосредственно не участвовали в хищении материалов.

«То, что ответчики, возможно, использовали документы, которые уже были опубликованы Российской Федерацией и WikiLeaks, не является незаконным и не может рассматриваться как ненадлежащее использование этих документов»,— сообщил судья Келтл.

В ответном иске представители избирательного штаба Дональда Трампа попросили суд привлечь Национальный комитет Демпартии к ответственности за то, что юристы демократов продолжали настаивать на проведении судебного процесса уже после публикации итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. После продолжавшегося почти два года расследования члены следственной группы так и не смогли найти «существенные доказательства» сговора между штабом Трампа и представителями Кремля.

Это требование судья Келтл отклонил и заявил, что у представителей демократов «были объективные основания» для подачи судебного иска.

Кирилл Белянинов, Вашингтон