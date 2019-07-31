Georgian Airways входит в грузовой бизнес на фоне запрета на прямое сообщение с РФ

Авиакомпания Georgian Airways планирует стать бизнес-партнером «Почты Грузии» для развития грузоперевозок воздушным путем. По словам гендиректора Georgian Airways Романа Бокерии, сотрудничество в этом направлении важно для обеих сторон.

«Мы будем использовать терминалы "Почты Грузии" и помогать ей в авиаперевозках»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). «Для нас же это дополнительный доход, борт загружен пассажирами, но мы имеем возможность каждым рейсом, а выполняем мы примерно 10 рейсов в день, перевозить в среднем 750 кг груза»,— заявил господин Бокерия.

Напомним, Georgian Airways потеряла почти $25 млн из-за запрета на прямое сообщение с Россией. Компания обратилась к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию. Документ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Сейчас в Грузии подводят первые итоги влияния российских санкций на туристическую отрасль страны.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Грузии недосчитались российских туристов».