Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию на фоне беспорядков в этой стране, сообщается на сайте Кремля. Прямые рейсы из России в Грузию есть у S7, «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», Red Wings, Smartavia и «Победы».

Президент также поручил правительству обеспечить помощь в возвращении на родину россиянам, которые находятся в Грузии. МИД РФ поручено начать координацию с грузинскими властями для решения вопросов, связанных с безопасностью россиян.

Туроператорам рекомендовано отказаться от продажи путевок.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти недооценили риски проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. «Все должны понимать, что противостояние наносит удар по каждому из нас, наносит удар государству и укрепляет только врага. Когда соседнее государство оккупировало наши территории, все должны проявлять особую осторожность»,— сказала госпожа Зурабишвили.

В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал заявление грузинского президента проявлением непрофессиональности, а попытки обвинить Москву в беспорядках — передергиванием ситуации.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом.