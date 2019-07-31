Суд закрыл дело Демпартии США против России

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg. Ответчиками по нему также проходили сайт WikiLeaks и участники предвыборного штаба Дональда Трампа. Их обвиняли в сговоре с целью хакерского взлома почты демократов перед президентскими выборами 2016 года.

По мнению представителей Демократической партии, подозреваемые были виновны в рэкете, компьютерном мошенничестве и других преступлениях, которые вылились в «беспринципную атаку на американскую демократию».

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Окружной судья Джон Кёльтль обосновал свое решение одним правовым фактором — хотя «основным правонарушителем» в деле и называлась РФ, в ее отношении как государства иск в США рассматриваться не может. Это закреплено в Законе об иммунитете других государств, согласно этому правилу и к США не могут подаваться иски за рубежом.

Президент США в связи с решением суда объявил о завершении «охоты на ведьм».

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа. DNC требовала возместить миллионы долларов ущерба от кибератаки, предпринятой, по версии истцов, с целью срыва президентской кампании Хиллари Клинтон в пользу Дональда Трампа.

Подробнее об иске читайте в публикации “Ъ” «Делу Демократической партии США ставят диагноз».