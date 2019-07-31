Трамп объявил об окончании «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «охота на ведьм» завершилась. Эти слова последовали за решением суда Нью-Йорка, который отклонил иск Демократической партии США о «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, в котором она, помимо России, обвиняла и штаб господина Трампа.

Термин «охота на ведьм» Дональд Трамп стал употреблять в связи с расследованием «российского вмешательства». «Это реально большое дело, особенно услышать такое решение от уважаемого судьи, назначенного президентом Клинтоном»,— прокомментировал решение суда президент. «Охота на ведьм завершилась»,— заключил господин Трамп.

Ответчиком по иску также проходил сайт WikiLeaks. Их всех обвиняли в сговоре с целью хакерского взлома почты демократов.