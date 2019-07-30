Небензя призвал ООН не распространять информацию из недостоверных источников

Постпред России в ООН Василий Небензя призвал секретариат организации не публиковать непроверенную информацию об авиаударах в Идлибе. «Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это — ложь»,— сказал господин Небензя в ответ на слова заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока (цитата по ТАСС).

Господин Лоукок выступал с докладом в Совете Безопасности ООН. Он со ссылкой на данные спутников заявил, что обстрелы России и правительственных войск Сирии, длившиеся 90 дней, привели к бойне в зоне деэскалации. «Если сопоставить спутниковые фотографии в городе Кафр-Набуда на юге Идлиба в апреле и в конце июня, вы видите по уровню разрушений в результате бомбежек, что там проводится политика "выжженной земли"»,— сказал представитель ООН.

Господин Небензя также заявил, что Марк Лоукок «умолчал» о количестве жертв боевиков в Сирии.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о 16 жертвах российского авиаудара. По их данным, атака пришлась на оптовый овощной рынок в сирийском городе Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб. В ответ Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов по этому рынку.

Об обострении ситуация на севере Сирии, читайте в публикации “Ъ” «Деэскалация перешла в нападение».