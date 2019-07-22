Правозащитники сообщили о 16 жертвах авиаудара России в Сирии

По меньшей мере 16 человек погибли на северо-западе Сирии в результате авиаудара России, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Центр отметил, что количество жертв может увеличиться из-за 35 человек, получивших ранения.

Авианалет пришелся на оптовый овощной рынок в городе Маарет аль-Нуман.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».