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Правозащитники сообщили о 16 жертвах авиаудара России в Сирии

По меньшей мере 16 человек погибли на северо-западе Сирии в результате авиаудара России, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Центр отметил, что количество жертв может увеличиться из-за 35 человек, получивших ранения.

Авианалет пришелся на оптовый овощной рынок в городе Маарет аль-Нуман.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».

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