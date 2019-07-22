Минобороны отрицает удар российских самолетов по рынку в Сирии

Министерство обороны России отрицает нанесение удара российской авиацией по рынку в сирийском городе Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб. Российские военные назвали информацию правозащитников о таком ударе «фейком».

«Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла»,— заявили в Минобороны.

Ранее сегодня Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о 16 жертвах российского авиаудара. По данным центра, атака пришлась на оптовый овощной рынок.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».