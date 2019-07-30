Бывший и. о. мэра Махачкалы отпущен под подписку о невыезде

Ректор Дагестанского государственного университета, бывший и. о. мэра Махачкалы Муртазали Рабаданов, задержанный сегодня после обысков в его доме и в рабочем кабинете, отпущен под подписку о невыезде после допроса в следственном управлении. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, обыски проводились сегодня, 30 июля, в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Следователи СКР заинтересовались разрешениями, подписанными Муртазали Рабадановым в бытность и. о. мэра Махачкалы, которые были выданы на строительство зданий на территории нескольких земельных участков, в частности в поселке Шамхал-Термен и в Редукторном поселке дагестанской столицы. После допроса, проведенного в здании республиканского управления СКР, сообщил источник “Ъ”, господин Рабаданов был отпущен под подписку о невыезде.

Ректор Дагестанского государственного университета, депутат Народного собрания Муртазали Рабаданов занимал должность и. о. мэра Махачкалы с июня 2013 года, а в начале 2014 года покинул этот пост по собственному желанию. В парламенте республики Муртазали Рабаданов состоит в комитете по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

Юлия Рыбина, Махачкала