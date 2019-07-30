В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова. По предварительной информации, он заподозрен в махинациях с землей, совершенных во время пребывания на посту главы столицы республики.

Обыск в его доме начался в шесть часов утра, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Одновременно силовики обыскали рабочий кабинет господина Рабаданова в ректорате ДГУ.

По словам источника “Ъ”, интерес следствия к Муртазали Рабаданову связан с данными о незаконном выделении земельных участков в период его пребывания на посту и. о. мэра Махачкалы. Он занимал эту должность с июня 2013 года, а в начале 2014 года покинул пост по собственному желанию, вернувшись к руководству университетом.

В Народном собрании Муртазали Рабаданов работает в комитете по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

Как сообщал “Ъ”, в мае этого года Дагестане было возбуждено уголовное дело в отношении группы бывших чиновников мэрии Махачкалы, занимавшихся незаконным переводом земли из федеральной и муниципальной собственности в частную.

Махинации с землей осуществлялись с 2000 года, когда во главе дагестанской столицы находился Саид Амиров (отбывает пожизненное заключение), предшественник Муртазали Рабаданова на посту мэра.

В разное время в состав преступного сообщества были вовлечены чиновники мэрии, должностные лица республиканского филиала Федеральной кадастровой палаты, управления Росреестра по Дагестану, кадастровые инженеры, а также их пока не установленные следствием сообщники.

Юлия Рыбина, Махачкала