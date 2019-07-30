Сергея Митрохина возвращают в кампанию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) на заседании во вторник вынесла положительное решение по жалобе кандидата Сергея Митрохина на отказ окружной комиссии в его регистрации на выборы в Мосгордуму. Это первый случай в текущей избирательной кампании, когда МГИК вынесла решение в пользу кандидата.

«Это еще не решение о регистрации, это решение передать в окружную комиссию по 43-му округу рекомендации пересмотреть решение об отказе в регистрации и рекомендацию зарегистрировать в качестве кандидата,— пояснил “Ъ” Сергей Митрохин.— Но шансы, что меня зарегистрируют, очень большие». Господин Митрохин выразил надежду, что окружная комиссия не будет затягивать с решением, так как времени на избирательную кампанию остается очень мало.

Ранее в ходе заседания рабочей группы МГИК по рассмотрению жалобы член комиссии Дмитрий Реут сообщил, что в пользу кандидата Митрохина предложено засчитать 203 подписи из 618, которые окружная комиссия ранее признала недействительными. Таким образом, по словам господина Реута, которого цитирует ТАСС, достоверных насчитывается 4525 подписей, «чего с небольшим запасом хватает для регистрации».

Впрочем, победой это Сергей Митрохин не считает.

«Нарушения в работе окружной изибирательной комиссии в 43-м округе характерны и для других комиссий, и для других кандидатов в этом округе,— сказал он.— На сегодняшнем заседании в МГИК я сказал, что все эти кандидаты также достойны регистрации. Я не считаю какой-то победой, что меня одного восстанавливают. Этого недостаточно, и я считаю, что всех должны восстановить. И я буду бороться за это в том числе и своим участием в различных акциях». Напомним, в 43-м округе зафиксировано наибольшее количество отказов в регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. В том числе и Любови Соболь, чью жалобу МГИК не удовлетворила.

Кроме того, по состоянию на 30 июля, два зарегистрированных кандидата сняты с выборов по решению Мосгорсуда. Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, первое решение было вынесено 12 июля. Тогда суд признал незаконным решение окружной комиссии в регистрации кандидата от КПРФ Тимура Абушаева по иску его соперника по 3-му избирательному округу Юрия Шевченко (ЛДПР). 30 июля Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении самовыдвиженца по 14-му округу Сергея Цукасова (один из активных участников протестных акций независимых депутатов) по иску самовыдвиженца в том же округе Александра Школьникова.

Ранее МГИК уже отказала удовлетворить жалобы на отказ окружных комиссий в регистрации на выборы в Мосгордуму Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Любови Соболь, Елене Русаковой, Андрею Бабушкину, Юлии Серебрянской, Юлии Галяминой и Анастасии Брюхановой. Документы в ЦИК на обжалование решений Мосгоризбиркома могут быть поданы в течение пяти дней, после чего в течение 10 дней Центризбирком вынесет решение. По состоянию на 29 июля заявки на обжалование решений МГИК подали три незарегистрированных кандидата: Константин Лисица, Юлия Серебрянская и Иван Жданов.

Елена Рожкова