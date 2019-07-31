86 запретов против 101 разрешения Как поработала Госдума в весеннюю сессию 2019 года

На прошлой неделе депутаты Госдумы седьмого созыва завершили свою шестую сессию. “Ъ” подводит статистические итоги их работы: сколько законов было принято, кто работал активно, а кто не очень, и как это отразилось на рейтингах.

Больше, дольше, позже

С 9 января 2019 года депутаты провели 57 заседаний, побив рекорд, установленный в весеннюю сессию 2018 года (50 заседаний). Второй год подряд депутаты работали до третьей декады июля.

Для сравнения, в 2011, 2013, 2014 и 2015 годах депутаты проводили последнее заседание сессии в первую декаду июля, в 2010, 2012 и 2017-м — во вторую. В 2016 году депутаты завершали сессию уже 24 июня.

В этом году депутаты изменили график работы, сдвинув начало заседаний на два часа — с 1 мая вместо 10:00 они начинались в 12:00. Изменения объяснили необходимостью заниматься оперативными вопросами в утреннее время. Продолжительность заседаний осталась прежней — 4 часа.

Внесли, приняли, отложили

За время сессии в Госдуму были внесены 675 законопроектов. Всего в первом, втором или третьем чтениях депутаты успели рассмотреть 581 законопроект (в том числе из внесенных в предыдущие сессии) и принять 325 законов. За предыдущую весеннюю сессию было внесено 732 проекта и принято 343.

Президент в отчетный период подписал 196 законов, не отклонив ни одного. Один закон (о хостелах) в марте отклонил Совет федерации, сенаторы одобрили его позже в апреле.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в законотворческом портфеле Думы на конец сессии осталось 1240 законопроектов, которые еще предстоит рассмотреть.

Передовики законотворчества

Большинство законопроектов за сессию (55,8%) внесли в Госдуму сами депутаты, в том числе в составе фракций, а также отдельные сенаторы. Правительство, президент и Верховный суд заметно снизили свою законодательную инициативность.

Чаще других законопроекты инициировали депутаты от «Единой России». Каждый из 338 думских единороссов самостоятельно или в составе группы депутатов в среднем внес около 10 законопроектов за сессию. Из лидеров фракций самым плодотворным стал Сергей Миронов (СР) — при его участии внесен 51 законопроект. Далее идут Геннадий Зюганов (КПРФ) — 11, Сергей Неверов (ЕР) — 6 и Владимир Жириновский (ЛДПР) — 5.

При этом 44 депутата из 445 (почти 10%) не приняли участие ни в одном законопроекте. 41 из них — члены «Единой России» (самые известные — Артур Чилингаров, Владислав Третьяк, Оксана Пушкина, Владимир Ресин, Константин Затулин). Еще три депутата, не вносивших законопроекты, оказались членами ЛДПР — Леонид Слуцкий, Валерий Селезнев и Василий Власов.

Самые упоминаемые и цитируемые

Больше всего в весеннюю сессию СМИ освещали деятельность председателя Госдумы Вячеслава Володина. Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов. Замыкает топ-5 председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В рейтинге цитируемости в СМИ также лидируют Вячеслав Володин и Владимир Жириновский. В отличие от самых упоминаемых, в топ-10 «говорливых» также попали Николай Панков, Петр Толстой, Руслан Бальбек и Владимир Бурматов.

В список самых «молчаливых» депутатов, прямая речь которых вообще не использовалась в СМИ, попали семь членов «Единой России».

Громкие свершения

Самыми обсуждаемыми документами, принятыми Госдумой, стали законы о наказании за фейковые новости (инициаторы — депутаты Госдумы и сенаторы), об «ипотечных каникулах» (депутаты Госдумы) и о паллиативной помощи (правительство России). Все эти законы уже подписаны президентом и вступили в силу.

Из других обсуждаемых документов, не вошедших в топ-10, — законы об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП, о посещении родственников в реанимации, о борьбе с билетной мафией и другие.

Самые громкие законы весенней сессии Закон Дата принятия Госдумой Число упоминаний в СМИ О чем закон О наказании за фейковые новости 07.03.2019 9501 Запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность. Штрафы — от 30 тыс. до 1,5 млн руб. Об «ипотечных каникулах» 18.04.2019 9145 Ипотечники, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться правом временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше ежемесячного платежа О паллиативной помощи 21.02.2019 7203 Закон подразделяет паллиативную помощь на специализированную медицинскую, врачебную и доврачебную — ее смогут оказывать фельдшеры или медсестры, сделав тем самым максимально приближенной к пациенту О запрете хостелов в жилых домах 06.03.2019 6111 Хостелы, расположенные в жилых домах, окажутся вне закона. Исключение составят только те, что расположены в нежилых помещениях, на первых этажах с отдельным входом Об индексации пенсий 21.03.2019 5158 Закон повышает уровень материального обеспечения пенсионеров О продлении «дачной амнистии» 25.07.2019 4718 До 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план О приостановке Договора о ликвидации РСМД 18.06.2019 4123 Закон приостановил действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности О наказании за неуважение к власти 07.03.2019 3893 За оскорбление общества, государства, официальных символов РФ и органов государственной власти при первом нарушении предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. О «суверенном интернете» 16.04.2019 3366 В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика для «обеспечения надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия» О защите прав дольщиков 19.06.2019 3236 Закон вводит возможность досрочного расторжения договоров страхования ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилья по договору участия в долевом строительстве. Предусмотрен возврат полученных страховщиками премий по договорам открыть таблицу в новом окне

Источники: официальный сайт Госдумы, Integrum.

Проведенный “Ъ” анализ 325 законов, принятых Госдумой в весеннюю сессию, показал, что 101 их них можно условно считать «разрешительными» (новые льготы, налоговые послабления, защита прав, оптимизация и упрощение процедуры получения каких-либо услуг для различных категорий граждан, компаний и другое).

86 законов можно отнести к «запретительным» (новые налоги, штрафы и требования, ужесточение административной или уголовной ответственности, введение лицензирования, усиление контроля для различных категорий граждан, компаний и тому подобное). Остальные 138 документов — бюджетные и различные уточняющие поправки, появление или исключение новых понятий, наделение полномочиями, регулирование деятельности различных структур и прочее.

Глас народа

По данным ВЦИОМа, за время сессии Госдума показала самый большой рост одобрения среди государственных институтов (на 6,6 процентных пункта). Опросы «Левада-центра» с начала года показывают похожую динамику (рост на 4 п.п.). Социологи связывали это с рядом решений в социальной сфере — от повышения детских пособий и мер поддержки многодетных семей и до продления дачной амнистии, введения ипотечных каникул и повышения ответственности для пьяных водителей. При этом рейтинг Госдумы все равно остался самым низким среди органов государственной власти.

Яркие кадры с заседаний

Андрей Егупец, Евгений Козичев, Артем Косенок, Марина Колоколова, Михаил Малаев, Анна Поваго, Евгений Федуненко