Пьяные водители станут пассажирами надолго

Новая редакция Уголовного кодекса, серьезно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня. Пьяные водители, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими, рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет. Такое наказание может применяться и для автомобилистов, покинувших место ДТП, в котором по их вине пострадали или погибли люди.

Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет. Раньше нижней планки не было, а максимальный срок составлял четыре года. Для таких случаев может быть применено наказание в виде принудительных работ, но максимальный срок увеличен с трех до пяти лет. К тяжкому вреду относятся случаи, когда у пострадавшего сломан позвоночник, утрачено зрение и т. д.

Если в аварии есть погибший, водитель получит по решению суда до 12 лет тюрьмы (на семь лет больше, чем раньше).

Если погибло два или более человека, то до 15 лет тюрьмы (на шесть лет больше, чем раньше).

Аналогичные сроки лишения свободы будут действовать для случаев, когда водитель покинул место аварии с пострадавшими или жертвами. Если по его вине нанесен тяжкий вред здоровью, максимальный срок для сбежавшего составит семь лет, если погиб один человек — 12 лет, если двое и больше — 15 лет.

Согласно новой редакции УК, даже совершенное по неосторожности преступление может быть отнесено к категории тяжких: суд назначает тюремный срок 10–15 лет. Это в том числе осложняет возможность условно-досрочного освобождения: раньше виновнику аварии достаточно было отбыть треть срока, теперь — не менее половины.

В 2013 году Госдума уже пыталась ужесточить санкции для водителей-преступников. Поводом стала резонансная авария в Москве на Минской улице: нетрезвый водитель выехал на остановку, погибли дети. Депутаты хотели увеличить максимальный срок лишения свободы для нетрезвых водителей до 15 лет, но против выступил Верховный суд.

В 2019 году парламент вернулся к этой теме: статистика показывала, что наказание водителей не останавливает, они продолжают садиться за руль в нетрезвом виде.

Законопроект был переписан, у ВС вопросов уже не возникло.

Водители рискуют быть наказанными за непреднамеренное оставление места ДТП, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Не редки случаи, когда водитель решается сам отвезти в больницу раненого, спустя некоторое время возвращается на место происшествия, а на него уже оформлен материал для уголовного дела. «Покидают место аварии и в тех случаях, когда есть угроза расправы и самосуда со стороны родственников пострадавших»,— поясняет он. Поскольку в определенных случаях ДТП с погибшими считается тяжким преступлением, невозможно будет применить примирение сторон, отметил господин Радько. «Это хорошо, поскольку известны случаи, когда чиновники и бизнесмены откупались от родственников погибших за несколько миллионов рублей, и дело закрывали»,— уверен он.

Ужесточение УК — лишь этап кампании по усилению наказания для пьяных. МВД уже подготовило и внесло в правительство законопроект, вводящий конфискацию транспортного средства при пьяном вождении, инициативу поддержал премьер Дмитрий Медведев. Также подготовлены коррективы в правила освидетельствования водителей: инспекторы получат право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, которые при положительном результате будут являться основанием для полноценной проверки. Ряд законопроектов, направленных на борьбу с пьянством, заморожен: например, законопроект Минюста о введении залога 30 тыс. руб. за автомобиль при пьяном вождении принят в первом чтении в 2016 году и с тех пор находится без движения.

Иван Буранов