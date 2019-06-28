Пьяные водители станут пассажирами надолго

Новая редакция Уголовного кодекса, серьезно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня. Пьяные водители, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими, рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет. Такое наказание может применяться и для автомобилистов, покинувших место ДТП, в котором по их вине пострадали или погибли люди.
Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет. Раньше нижней планки не было, а максимальный срок составлял четыре года. Для таких случаев может быть применено наказание в виде принудительных работ, но максимальный срок увеличен с трех до пяти лет. К тяжкому вреду относятся случаи, когда у пострадавшего сломан позвоночник, утрачено зрение и т. д.
Если погибло два или более человека, то до 15 лет тюрьмы (на шесть лет больше, чем раньше).
Аналогичные сроки лишения свободы будут действовать для случаев, когда водитель покинул место аварии с пострадавшими или жертвами. Если по его вине нанесен тяжкий вред здоровью, максимальный срок для сбежавшего составит семь лет, если погиб один человек — 12 лет, если двое и больше — 15 лет.
Согласно новой редакции УК, даже совершенное по неосторожности преступление может быть отнесено к категории тяжких: суд назначает тюремный срок 10–15 лет. Это в том числе осложняет возможность условно-досрочного освобождения: раньше виновнику аварии достаточно было отбыть треть срока, теперь — не менее половины.
В 2013 году Госдума уже пыталась ужесточить санкции для водителей-преступников. Поводом стала резонансная авария в Москве на Минской улице: нетрезвый водитель выехал на остановку, погибли дети. Депутаты хотели увеличить максимальный срок лишения свободы для нетрезвых водителей до 15 лет, но против выступил Верховный суд.
Законопроект был переписан, у ВС вопросов уже не возникло.
Водители рискуют быть наказанными за непреднамеренное оставление места ДТП, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Не редки случаи, когда водитель решается сам отвезти в больницу раненого, спустя некоторое время возвращается на место происшествия, а на него уже оформлен материал для уголовного дела. «Покидают место аварии и в тех случаях, когда есть угроза расправы и самосуда со стороны родственников пострадавших»,— поясняет он. Поскольку в определенных случаях ДТП с погибшими считается тяжким преступлением, невозможно будет применить примирение сторон, отметил господин Радько. «Это хорошо, поскольку известны случаи, когда чиновники и бизнесмены откупались от родственников погибших за несколько миллионов рублей, и дело закрывали»,— уверен он.
Ужесточение УК — лишь этап кампании по усилению наказания для пьяных. МВД уже подготовило и внесло в правительство законопроект, вводящий конфискацию транспортного средства при пьяном вождении, инициативу поддержал премьер Дмитрий Медведев. Также подготовлены коррективы в правила освидетельствования водителей: инспекторы получат право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, которые при положительном результате будут являться основанием для полноценной проверки. Ряд законопроектов, направленных на борьбу с пьянством, заморожен: например, законопроект Минюста о введении залога 30 тыс. руб. за автомобиль при пьяном вождении принят в первом чтении в 2016 году и с тех пор находится без движения.
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