Суд в США признал незаконным увольнение дочери экс-главы ФБР
Федеральный окружной суд Нью-Йорка постановил, что дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми Морин была незаконно уволена в 2025 году из прокуратуры, и потребовал ее восстановления в должности. Как сообщает NBC News, Министерство юстиции США уже заявило, что опротестует это решение.
Морин Коми работала в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, где вела резонансные дела против финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и его подельницы Гилейн Максвелл, а также рэпера Шона (Дидди) Комбса.
В июле 2025 года ее без объяснения причин уволили, уведомив об этом по электронной почте. Госпожа Коми подала в суд, назвав увольнение желанием поквитаться с ее отцом, который многие годы критикует Дональда Трампа.
Минюст США в суде ссылался на конституционное право президента увольнять любых сотрудников исполнительной власти по своему усмотрению. Судья федерального суда Южного округа Нью-Йорка Джесси Фурман отклонил этот довод. По его словам, право увольнять прокуроров ограничено законом и не может происходить «по прихоти властей».
Ранее сегодня стало известно, что Джеймсу Коми предъявлены обвинения в умышленной передаче информации о национальной обороне журналисту The New York Times. Это уже третье обвинение в совершении федеральных преступлений, предъявленное экс-директору ФБР.