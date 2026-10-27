Глава Минпромторга допустил сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении
Россия за последние годы совершила прорыв в авиастроении, считает глава Минпромторга Антон Алиханов. Он рассказал, что в стране разработали системы, которые можно поставлять на зарубежные рынки, в том числе в Китай и Бразилию.
По словам министра, Россия — единственная, кто делает аналоги систем, которые «поставляют глобальные монополисты всем авиапроизводителям мира». «Такая же история с двигателями, которые мы подтягиваем по характеристикам к Pratt&Whitney и GE. Я не говорю о том, что мы можем их подвинуть в качестве поставщиков Boeing и Airbus, но кооперироваться с китайским COMAC или бразильским Embraer — почему бы и нет»,— заявил господин Алиханов на заседании конгресса «Русский инженер» (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Минпромторга также упомянул, что зарубежных инвесторов привлекают к проекту Aurus. Под этим брендом формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ. Какие арабские компании участвуют в проекте, он не уточнил.
В августе 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала аналог Boeing 787-9 Dreamliner. Антон Алиханов говорил, что Россия также занимается созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета с Китаем. Министр призывал прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов, потому что, по его словам, это приводит «практически к невозможности развития собственного авиастроения».