Подполковник Константин Фролов получил 21 год строгого режима
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палач) по совокупности к 21 году в колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда.
Константина Фролова признали виновным в незаконном обороте оружия, махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов.
Изначально дело Палача слушалось в особом порядке. Подполковник полностью признавал вину. Однако позже он заявил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела на общий — и отверг предъявленные ему обвинения.
Офицер связал свое преследование с делом отца — экс-замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, которому вменили коррупционные преступления.