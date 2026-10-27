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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

Подполковник Константин Фролов получил 21 год строгого режима

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палач) по совокупности к 21 году в колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда.
Константин Фролов

Константин Фролов

Андрей Бок / Коммерсантъ

Константина Фролова признали виновным в незаконном обороте оружия, махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов.
Изначально дело Палача слушалось в особом порядке. Подполковник полностью признавал вину. Однако позже он заявил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела на общий — и отверг предъявленные ему обвинения.
Офицер связал свое преследование с делом отца — экс-замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, которому вменили коррупционные преступления.
Подробности дела — в материале «Ъ Северо-Запад» «Считаю, что это месть за моего отца».

Авторы

  • Андрей Кучеров
    Андрей Кучеров
    старший корреспондент отдела происшествий