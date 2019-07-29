В Петербурге намерены провести митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Петербургские активисты подали уведомление о планах провести акцию в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, а также с целью выразить протест «против силового разгона мирной акции 27 июля в Москве» и «привлечения внимания к проблемам избирательного процесса в Петербурге». Авторами соответствующего письма в администрацию Калининского района города стали координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат Заксобрания Максим Резник и кандидат в муниципальные депутаты Павел Чупрунов.

Митинг планируется провести в следующую субботу, 3 июля, на территории одного из «гайд-парков» Петербурга — площади Ленина у Финляндского вокзала. По закону согласование властей на проведение подобных мероприятий там не требуется. Заявленное количество участников акции — 200 человек.

Ранее «Ъ» писал, что во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля было задержано более 1 тыс. человек.