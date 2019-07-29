Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье

В отдельных случаях обманутым дольщикам могут быть предложены квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах вместо купленных ими новостроек, заявил вице-премьер Виталий Мутко «РИА Новости». По его словам, такой механизм пока только формируется, а для его исполнения необходимо изменение законодательства, которое станет возможным в осеннюю сессию парламента.

Такая мера станет «третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации». Он подчеркнул, что это можно будет реализовать, если у местного Фонда дольщиков будут свободные квартиры в других объектах.

Кроме того, вице-премьер заявил, что будет лично следить за процедурой денежной компенсации дольщикам. «Шаблона, одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков»,— отметил он. Также господин Мутко добавил, что заменять компенсацией окончательное строительство дома для дольщиков Urban Group «совершенно точно никто не собирается». «Для дольщиков этой компании уже выработан отдельный механизм, который начал работать»,— объяснил он.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, компенсации дольщикам будут проходить по текущей рыночной цене, но не ниже стоимости в договоре. «Оценку будет проводить независимый оценщик»,— рассказал он агентству.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. С нынешнего года этим займется Фонд защиты прав дольщиков, которому будут выданы премии по досрочному расторжению действующих договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения. По итогам 2018 года сборы в этом сегменте составили 15,3 млрд руб. В качестве расходов на ведение дел страховщики могут оставить себе 1% полученных премий.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дольщикам показали дорогу к выплатам».