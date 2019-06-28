Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, появится возможность досрочного расторжения действующих договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Закон предусматривает возврат полученных страховщиками премий по этим договорам.

С этого года такими рисками занимается Фонд защиты прав дольщиков, которому и должны быть переданы премии. По итогам 2018 года сборы в этом сегменте составили 15,3 млрд руб. В качестве расходов на ведение дел страховщики могут оставить себе 1% полученных премий.

Федеральный закон был принят Госдумой в третьем чтении 19 июня и одобрен Советом федерации 26 июня.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дольщикам показали дорогу к выплатам».