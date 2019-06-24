Дольщикам показали дорогу к выплатам

Страховщики готовятся расстаться с рынком страхования ответственности застройщиков и передать Фонду защиты прав дольщиков остатки страховых сборов по сегменту. По экспертным оценкам, речь идет о 15 млрд руб. С премиями фонду отойдут и застрахованные риски дольщиков — представители страхового лобби посоветовали отозвать у страховщиков заявления о выплате по рискам застройщика-банкрота. Если выяснится, что банкротство было умышленным, страховщик, в отличие от фонда, не заплатит.

Как заявила в понедельник вице-президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар, объем страховых премий, который страховщикам предстоит передать в Фонд защиты прав дольщиков, оценивается в 15 млрд руб. Примерно половина из них приходится на страховую компанию «Респект» — крупного игрока в этом сегменте на протяжении последних двух лет, ЦБ отозвал у него лицензию в середине мая.

Напомним, на прошлой неделе депутаты приняли в третьем чтении законопроект о досрочном расторжении действующих договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Проект предусматривает возврат полученных страховщиками премий по этим договорам. С этого года такими рисками занимается Фонд защиты прав дольщиков, которому и должны быть переданы премии. По итогам 2018 года сборы в этом сегменте составили 15,3 млрд руб. В качестве расходов на ведение дел страховщики могут оставить себе 1% полученных премий.

По словам Светланы Гусар, клиенты застройщиков-банкротов, чьи заявления о выплате пока не рассмотрены страховщиками, могут остаться без возмещения. Если банкротство будет признано умышленным, риски дольщиков потеряют статус страховых и компания откажется от выплат, ссылаясь на недобросовестные действия со стороны застройщика. В свою очередь, законодательство не дает такого права Фонду защиты прав дольщиков, и в этом случае фонд обязан будет возместить дольщику его потери. «Рекомендация дольщикам в том случае, если они знают, что в отношении их застройщиков ведутся какие-то действия со стороны правоохранительной системы и, возможно, там имел место умысел,— им стоит принять решение, оставаться в страховой компании либо отозвать свое заявление о выплате, и тогда страховщик передаст все обязательства в фонд дольщиков»,— сообщила госпожа Гусар.

Недобросовестность застройщиков — основная причина отказа в выплате страховщиками. Впрочем, если на момент вступления в силу закона (его еще должны утвердить сенаторы и подписать президент) у граждан на руках будет отказ страховщика в возмещении по причине умышленного банкротства застройщика, гарантии фонда покроют и такие случаи.

Татьяна Гришина