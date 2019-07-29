В Хабаровске отстранили замминистра образования после пожара в «Холдоми»

Замминистра образования и науки Хабаровского края Александр Король отстранен от должности после пожара в летнем детском лагере горнолыжного туркомплекса «Холдоми», приведшего к гибели детей, сообщила “Ъ” пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко. Пожар в ночь на 23 июля уничтожил 20 палаток из 26. В палатках находилось 189 человек, погибло четверо детей.

«Он отстранен на время внутренней проверки, которая проводится по распоряжению губернатора»,— сказала она.

Как сообщал “Ъ”, разрешение на работу палаточного городка на территории «Холдоми» давали два министерства Хабаровского края. Это следует из опубликованного ранее на сайте минобрнауки региона реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 2019 год. Визы о согласовании на данном документе поставили и. о. министра образования и науки региона Александр Король, и. о. зампреда правительства края Александр Федосов. Господин Федосов, по словам пресс-секретаря, продолжает работать.

В реестр включены четыре смены в загородном оздоровительном лагере «Холдоми» ООО «Экстрим-Сервис». Причем только первая смена рассчитана на 250 человек (вместимость стационарных жилых объектов), а остальные три (в том числе «Хоббитские игры» с 21 июля по 7 августа для детей 7–16 лет) — уже на 450 мест. Таким образом, разрешение давалось с учетом размещения детей в палаточном городке.

Также на реестре ставили визы руководитель территориального управления Росстата Сергей Позолотин, начальник управления МЧС по региону Олег Волынкин и глава управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Подробнее о пожаре в «Холдоми» — в публикации “Ъ”.

Как трагедия в «Холдоми» повлияет на детские лагеря, читайте в публикации “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».

Эрнест Филипповский, Хабаровск