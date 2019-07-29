Акции «Яндекса» дешевеют из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах

Акции «Яндекса» в понедельник, 29 июля, упали в цене на Мосбирже на 4,6% к уровню закрытия торгов. Это произошло на фоне сообщений о том, что доля иностранцев в IT-гигантах будет ограничена 20%. К 10:45 мск снижение было немного компенсировано, акции торговались по 2442,0 руб. за ценную бумагу (–3,10%).

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%. В случае если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет.

Подробнее о поправках читайте в публикации “Ъ” «Онлайн-сервисам пересчитают голоса».