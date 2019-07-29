Дебютное кино показали в качестве превью

На прошлой неделе самое любопытное, на мой взгляд, светское мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. Речь не о погружении президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива и даже не о параде в честь дня ВМФ в постановке гендиректора Первого канала Константина Эрнста. На острове Новая Голландия в течение трех дней с одобрения и под присмотром Романа Абрамовича шли кинопоказы и вечеринки в рамках превью Международного кинофестиваля дебютного кино. Сам фестиваль с конкурсной программой, жюри и большим количеством прессы проведут уже в следующем году, а пока директор Новой Голландии Роксана Шатуновская, президент нового фестиваля Александр Роднянский и владелец острова и фестиваля Роман Абрамович примеряли эту новую инициативу к острову.

Когда режиссер Илья Хржановский в течение месяца показывал в Париже «Дау», его коллеги по кинобизнесу оценивали инвестиции бизнесмена Сергея Адоньева в гигантские по меркам отечественной киноиндустрии $100 млн. Сам господин Адоньев упоминал о $30 млн, но верить ему никто не мог: общественное мнение решило, что просто он стеснялся сознаваться. Звучали голоса, что если бы все эти деньги достались не одному лишь господину Хржановскому, а удобрили бы почву всего российского кино, то качественный рывок последнего превзошел бы все ожидания.

Не успел закрыться DAU Paris, как спустя четыре дня о создании собственного фонда поддержки кино «Кинопрайм» сообщил бизнесмен Роман Абрамович. Новую структуру возглавил Антон Малышев, экс-руководитель государственного Фонда кино. В распоряжении господина Малышева оказались те самые $100 млн. Их предстоит инвестировать в течение трех лет с ограничением в $2 млн на один проект, при этом допускаются фильмы на английском языке и с иностранным участием. Логично после этого создать еще и свой фестиваль кино. Президентом его стал Александр Роднянский. Тут, может, стоит вспомнить, что одному кинофестивалю он уже приходится президентом. В прошлом году для дебютного кино на «Кинотавре» даже был отдельный конкурс, а в этом уже нет. «На "Кинотавре" многое происходит, и фокус в первую очередь на основной программе, а тут все внимание будет обращено к дебютантам»,— замечает на это Сергей Капков. Пока что Роман Абрамович в компании Полины Юмашевой, Софьи Капковой, Антона Белова, Дарьи Котовой, Светланы Устиновой и Ильи Стюарта, Валерии и Александра Роднянских с удовольствием принимал участие практически во всех фестивальных событиях. Неважно, был ли это довольно сумбурный круглый стол на тему оптимизации поддержки дебютантов, к которому присоединилась глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова, кинопоказы или закрытая вечеринка с концертом актрисы Анны Чиповской. Вместе со всеми господин Абрамович сидел на лугу и смеялся во время показа блистательного фильма о бытовых неурядицах «Гив ми либерти» режиссера Кирилла Михановского и продюсера Валерия Абеля. Так же, окруженный толпой, он с удовольствием слушал «Back To Black» в исполнении Анны Чиповской. Действительно, госпоже Чиповской эта песня давалась даже лучше, чем ее автору, певице Эми Уайнхаус, на концерте в честь открытия музея «Гараж» в 2008 году. Тогда все мечтали заполучить эту нестабильную во всех отношениях артистку, но лишь господин Абрамович рискнул деньгами, чтобы привезти ее в Москву. А теперь он увлекся кино.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”