Зеленский призвал священников к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал священнослужителей к диалогу. «В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал он в Twitter, поздравляя граждан с Днем крещения Руси.

«Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древней государства, ее укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев»,— отметил господин Зеленский.

Напомним, в апреле 2018 года украинские власти решили образовать собственную православную церковь. В декабре того же года в Киеве прошел объединительный собор православных церквей Украины. На нем митрополит Киевский Епифаний был избран главой новой организации — ПЦУ. При этом Вселенский патриархат потребовал, чтобы Филарет отказался от выдвижения на этот пост, чтобы Киеву предоставили автокефалию.

В конце января 2019 года Минюст Украины официально зарегистрировал ПЦУ. Филарету было присвоено звание почетного патриарха ПЦУ, а Епифания назначили ее главой. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) посчитала регистрацию ПЦУ незаконной.

Филарет заявил в начале июня, что не признает Томос об автокефалии, полученный ПЦУ от Константинопольского патриархата. Он собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата. 24 июля Филарета лишили канонического права управления епархией.

Подробнее о позиции Филарета — в материале “Ъ” «Украина получила не тот Томос».