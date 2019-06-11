Филарет не признает томос об автокефалии новой Православной церкви Украины

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что не признает томос об автокефалии новой Православной церкви Украины (ПЦУ), полученный в начале года от Константинопольского патриарха. «Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания… Если бы мы знали его содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую»,— заявил Филарет, выступая в рамках Форума украинской интеллигенции, прошедшего в Киеве (цитата по ТАСС).

Томос — указ главы поместной православной церкви по важным вопросам церковного устройства. Подобным указом, к примеру, узаконивается предоставление церквам автономии от «материнской» церкви или автокефалии.

По словам Филарета, Украинская православная церковь Московского патриархата служит интересам России, тогда как Православная церковь Украины — Греции. «В то время как Украине никто не служит»,— заявил Филарет.

В апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. Отказ Филарета от выдвижения в главы новой ПЦУ было требованием Вселенского патриархата для предоставления Киеву автокефалии.

В конце января Минюст Украины официально зарегистрировал ПЦУ. Филарету присвоено звание «почетного патриарха ПЦУ», а Епифаний был назначен ее главой. В Украинской православной церкви Московского патриархата заявляют о незаконности регистрации новой церкви.

О том, как в России откликнулись на события украинской духовной жизни, читайте в материале “Ъ” «Автокефалия с ограниченной ответственностью».