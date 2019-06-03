Патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам. «Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый патриархат Киевский не существует и никогда не существовал»,— заявил патриарх Варфоломей. Он также добавил, что предоставление автокефалии украинской церкви не было связано с политикой.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. 5 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. До собора Филарет возглавлял УПЦ КП и много лет боролся за создание на Украине независимой от РПЦ церкви. После собора он получил титул почетного патриарха ПЦУ.

В мае Филарет заявил, что отказывается выполнять некоторые условия томоса об автокефалии. Он также рассказал, что Константинопольский патриарх Варфоломей не хотел, чтобы Филарет стал главой «новой церкви».

Подробности — в публикации “Ъ” «Автокефалия с ограниченной ответственностью».