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Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет созвал поместный собор для восстановления Киевского патриархата. Собор проходит в Свято-Владимирском патриаршем соборе в Киеве. На нем присутствует более 200 делегатов и 50 гостей.

Параллельно с поместным собором, созванным Филаретом, в столице Украины проходит также встреча представителей Православной церкви Украины (ПЦУ), в которой участвует около 30 священников. Митрополит ПЦУ Епифаний на собрании отсутствует. Как сообщает ТАСС, представители ПЦУ назвали проходящий в это же время поместный собор УПЦ КП неуставным, его проведение будет иметь «канонические и юридические» последствия.

После решения украинских властей создать собственную православную церковь в декабре 2018 года в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. Отказ Филарета от выдвижения в главы новой ПЦУ было требованием Вселенского патриархата для предоставления Киеву автокефалии. В конце января Минюст Украины официально зарегистрировал ПЦУ. Филарету было присвоено звание почетного патриарха ПЦУ, а Епифаний был назначен ее главой.

В УПЦ МП заявляют о незаконности регистрации новой церкви. Филарет заявил о непризнании им автокефалии, полученной от Константинопольского патриархата новой ПЦУ в начале 2019 года.

О том, как в России откликнулись на события украинской духовной жизни, читайте в материале “Ъ” «Автокефалия с ограниченной ответственностью».

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