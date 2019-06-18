Украина получила не тот Томос

В не успевшей толком объединиться Православной церкви Украины (ПЦУ) назревает раскол. Ее почетный патриарх Филарет разослал епископам приглашение на поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая формально прекратила свое существование еще в январе нынешнего года. Судя по заявлениям самого почетного патриарха, на соборе будет объявлено о воссоздании Киевского патриархата и непризнании автокефалии ПЦУ. Некоторые украинские иерархи уже высказывают мнение, что надвигающийся раскол инспирирован Москвой. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

В минувшие выходные в канцелярии иерархов ПЦУ начали приходить письма с приглашением 20 июня принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Под текстом писем стоит подпись Филарета, причем указан не его нынешний титул — почетный патриарх ПЦУ, а прежний, использовавшийся до появления Православной церкви Украины,— патриарх Киевский и всея Руси-Украины. Напечатано письмо также на бланке Киевского патриархата. Того самого, который, с точки зрения ПЦУ, прекратил свое существование после предоставления Вселенским патриархатом автокефалии украинской церкви. Новая церковь называет себя правопреемницей Киевского патриархата, в ее управлении находятся приходы, прежде относившиеся к УПЦ КП, священники, рукоположенные Филаретом и его епископами, служат сейчас в ПЦУ.

Однако сам Филарет в июне, спустя несколько месяцев после предоставления автокефалии украинской церкви, вдруг заявил, что Константинополь обманул мирян и духовенство Украины.

Выступая на форуме украинской интеллигенции, он заявил, что Вселенский патриархат скрыл от него текст Томоса — документа, подтверждающего признание церкви Вселенским патриархом, из-за чего почетный патриарх ПЦУ смог разобраться во всех его тонкостях только после того, как поместный собор УПЦ КП поддержал в конце прошлого года автокефалию на условиях Константинополя.

«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — сказал тогда Филарет.

Он также пояснил, что дарованный Томосом статус митрополии ниже статуса патриархата, и заявил о готовности восстановить УПЦ КП.

Именно для этого, утверждают знакомые с церковной жизнью Украины источники, и собирается поместный собор, приглашение на который уже получили епископы.



Более того, как выяснила корреспондент агентства «Укринформ» Ярослава Мищенко, отправке официальных писем предшествовала рассылка иерархам SMS-сообщений, в которых их предупреждали о возможном наказании за отказ от присутствия на соборе.

«В случае отказа взять приглашение (на поместный собор.— “Ъ”) угрожают увольнением из парафии. Священники идти боятся: говорят, что неизвестно, каков будет статус собрания»,— написала госпожа Мищенко в Facebook.

В ответ на эти действия Филарета руководство ПЦУ распространило заявление, в котором говорится, что новая церковь не является митрополией Константинопольского патриархата, что ее статус такой же, как и у других признанных православный церквей. В заявлении также указано на то, что текст Томоса был известен клирикам и мирянам еще за пять месяцев до собора, на котором он был одобрен. Кроме того, отдельно говорится о том, что УПЦ КП прекратила свое существование «путем объединения и присоединения к созданной единой Поместной Православной Церкви Украины».

Авторы заявления напоминают, что поместный собор, в ходе которого и было принято решение об «объединении и присоединении», созывался Филаретом и его подпись вместе с подписями других участников собора стоит под постановлением об учреждении ПЦУ.

«Персональный отказ кого-то из участников через несколько месяцев после события признавать решения Собора, объявление их “ситуативными”, то есть якобы принятыми с намерением ввести кого-то в заблуждение, не могут отменить или приостановить действие этих решений»,— говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, распространенном с благословения митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Молодой — ему всего 40 лет — предстоятель ПЦУ и сам прокомментировал назревающий раскол.

Выступая в эфире «Радио НВ», митрополит Епифаний сообщил, что главным источником проблем является желание Филарета лично, без оглядки на клир и мирян управлять церковью.

«Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично... К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь»,— сказал Епифаний.

ПЦУ официально отрицает возможность восстановления УПЦ КП и, соответственно, отказывается признать законность созываемого Филаретом собора. Клирики предупреждены, что посещение этого мероприятия повлечет за собой «канонические и юридические последствия». Любые попытки организовать собрания духовенства и прихожан ПЦУ под вывеской УПЦ КП в документах новой церкви значатся как «церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины».

Тем самым в ПЦУ фактически обвиняют Филарета в расколе. И это уже второй раскол в жизни иерарха.

Урожденный Михаил Денисенко, будущий киевский патриарх, еще в середине XX века окончил Московскую духовную семинарию РПЦ, принял монашеский постриг и новое имя, служил в приходах СССР и Австрии. В 1990 году после смерти патриарха Московского и Всея Руси Пимена Филарет стал местоблюстителем патриаршего престола, но на выборах предстоятеля церкви проиграл Алексию Второму. После этого был митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата, но в 1992 году объявил о создании УПЦ КП, которой было отказано в признании со стороны Москвы и других православных церквей. РПЦ объявила Филарета раскольником и в 1997 году предала анафеме. Несмотря на непризнание со стороны православного мира, УПЦ КП была крупнейшей религиозной организацией Украины. К декабрю 2018 года, когда было объявлено о преобразовании УПЦ КП в Православную церковь Украины, ее прихожанами называли себя больше 45% украинцев.

Если первый раскол был вызван желанием увести часть украинской паствы от Москвы, то нынешний, считает архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря, может быть Москвой инспирирован.

«Усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для патриарха, через нескольких людей начали просто ему подавать мысли. Я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: патриарх не работает в интересах Москвы, и то, что он делает, по его мнению, спасает единство и идентичность украинской церкви. Но, к сожалению, то видение, которое он озвучил, очень далеко от реальности»,— заявил архиепископ в эфире «5 канала» украинского телевидения, добавив, что собрание, анонсированное Филаретом, может быть «чем угодно, но только не поместным собором».