В «Росгеологии» обновили команду

Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков, сменивший весной Романа Панова в должности главы «Росгеологии», в основном завершил формирование новой управленческой команды. Ключевых постов, как ранее и предполагал “Ъ”, лишились люди Романа Панова, вместо которых господин Горьков подобрал кадры из ВЭБа и ЮКОСа. Так, производственный блок теперь курирует Александр Афанасенков, в одно время работавший с господином Горьковым в ЮКОСе. Его предшественник Сергей Сучков, ставший после ухода господина Панова врио главы компании, перешел на работу в одну из дочерних структур.

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков снял с ключевых руководящих постов менеджеров, назначенных при Романе Панове (ушел в отставку в марте после уголовного дела против своего зама Руслана Горринга). Так, Александр Афанасенков, занимавший до апреля пост заместителя главы ФГБУ ВНИГНИ по науке, назначен первым заместителем гендиректора «Росгеологии» и куратором производственного блока. Он сменил Сергея Сучкова — однокурсника Романа Панова, который стал временно исполняющим обязанности главы «Росгеологии» после отставки своего руководителя. После назначения Александра Афанасенкова Сергея Сучкова понизили в должности: в июне он был назначен, по данным “Ъ”, управляющим директором дочерней структуры холдинга — АО «Центральная геофизическая экспедиция».

Еще раньше из «Росгеологии» ушел другой соратник господина Панова — заместитель главы холдинга Дмитрий Гаврилов, занимавший пост управделами и руководивший аппаратом «Росгеологии». Теперь административный блок поделен между другими заместителями Сергея Горькова. Так, управделами теперь ведает Олег Епифанов, бывший заместитель главы ВЭБа при Сергее Горькове, который затем работал с ним и в Минэкономики.

Александру Афанасенкову 65 лет, он, как и Сергей Горьков, работал в различных структурах ЮКОСа. Собеседники “Ъ” утверждают, что они знакомы еще с тех времен. Собеседник “Ъ” отмечает, что у господина Афанасенкова хороший опыт административной работы. Другой источник “Ъ” в отрасли рассказал, что компания набирает геологов и геофизиков. Еще одним первым заместителем Сергея Горькова по финансам, как уже сообщал “Ъ”, весной был назначен бывший первый зампред правления ВЭБа Дмитрий Курдюков. Заместитель главы холдинга по финансам Ирина Силина, пришедшая в «Росгеологию» вслед за Романом Пановым из «Норникеля», теперь подчинена господину Курдюкову.

В «Росгеологии» “Ъ” заявили, что новая команда создается под принятие новой стратегии холдинга, «финализация которой планируется осенью». Процесс формирования новой команды на завершающей стадии, добавили там. «Она будет ориентирована на новые технологии. Ну и плюс новые механизмы финансирования, новые формы партнерства»,— говорил в мае «Интерфаксу» Сергей Горьков. В частности, на ПМЭФ «Росгеология» и РФПИ договорились о создании фонда венчурного финансирования геологоразведки.

33 миллиарда рублей выручки ожидает получить «Росгеология» в 2019 году

Сама «Росгеология» не имеет значительных собственных финансовых ресурсов — компании в любом случае придется занимать. Основной источник выручки компании, созданной на базе советских геологоразведочных предприятий,— госзаказ на воспроизводство сырьевой базы (объем — около 30 млрд руб. в год). При этом компания до сих пор не получила приоритетный статус единственного исполнителя госзаказа, который истек в конце 2018 года, но выполняет уже заключенные контракты. В Минприроды “Ъ” сообщили, что проект о наделении «Росгеологии» таким статусом направлен в правительство в срок.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, смена руководства не приведет к какому-то существенному изменению компетенций «Росгеологии» в обозримом будущем.

Дмитрий Козлов