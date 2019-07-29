Газовозы заплывают в ФНБ

Как стало известно “Ъ”, НОВАТЭК просит правительство снизить процентные ставки для строительства 15 СПГ-танкеров на верфи «Звезда» для проекта «Арктик СПГ 2». В качестве приоритетного варианта предлагается разместить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах ВЭБ.РФ — тот должен предоставить $5 млрд на строительство газовозов в рамках лизинговой схемы. Доходы от размещения средств ВЭБ.РФ может направить на снижение ставок. Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос, решения пока нет.

Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в середине июня направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, попросив решить вопрос высоких процентных ставок при строительстве газовозов для проекта компании «Арктик СПГ 2», рассказали источники “Ъ”. Суда планируется построить на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), их финансирование будет организовано по лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ.

По словам собеседников “Ъ”, знакомых с содержанием письма, господин Михельсон предложил либо субсидировать процентные ставки из бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния. Последняя схема, указано в письме, предложена самим ВЭБ.РФ, детали не уточняются. Речь может идти о том, отмечают источники “Ъ”, что госкорпорация благодаря доходам, полученным от размещения на ее счетах средств ФНБ, предложит более низкие процентные ставки для газовозов. В письме указано, что на строительство 15 газовозов «Звезде» в 2020–2025 годах потребуется почти $5 млрд.

Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову и главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову проработать предложения господина Михельсона, уточняют собеседники “Ъ”. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева отказался от комментариев.

В ВЭБ.РФ лишь напомнили, что на текущий момент одобрено участие госкорпорации в финансировании строительства шести танкеров на «Звезде», из которых три продуктовоза, лизингополучателем по которым выступает «Совкомфлот», а «ни по каким другим сделкам решения пока не принимались».

В НОВАТЭКе сообщили, что «в рамках поручения президента и с учетом требований законодательства финансирование строительства всей серии судов может быть эффективно обеспечено со стороны ВЭБ.РФ». Правительство рассматривает источники финансирования, «очень важно, чтобы оно обеспечило конкурентоспособные ставки тайм-чартера для вывоза продукции», подчеркнули в компании.

В Минфине и «Совкомфлоте», который должен получить контракт на первые пять газовозов для «Арктик СПГ 2», не стали комментировать ситуацию. Источник “Ъ” в правительстве сказал, что вопрос финансирования газовозов, в том числе с привлечением средств ФНБ, обсуждается, но решений пока нет.

По словам собеседников “Ъ”, Леонид Михельсон в письме отмечает, что стоимость транспортировки по Севморпути высока. Для сохранения конкурентоспособности российского СПГ, необходимо обеспечить условия финансирования строительства газовозов не хуже, чем на мировых рынках, а процентные ставки должны быть привязаны к доллару.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что исходно НОВАТЭК хотел построить суда для «Арктик СПГ 2» в Южной Корее, как для уже запущенного проекта «Ямал СПГ». «Ради развития российского судостроения решено отдать заказ на "Звезду", но достигнута договоренность, что условия будут не хуже, чем в Южной Корее»,— говорит он. Правительство уже приняло решение субсидировать строительство газовозов, но не более чем на 20% относительно цены в Южной Корее. В начале июля глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что субсидии составят около 50 млрд руб., но окончательных расчетов пока нет.

Проблемы с финансированием газовозов, строящихся на «Звезде», связаны с тем, что под них будет сложно получить конкурентоспособные кредиты международных банков, говорят собеседники “Ъ”. Частично опасения банков связаны с отсутствием у «Звезды» опыта постройки газовозов, но во многом — с санкционными рисками, ведь все участники консорциума, управляющего верфью, находятся под теми или иными санкциями.

Объективно для строительства газовозов на «Звезде» необходим уровень ставок не более 2,5% в год в долларах, но даже с учетом возможного субсидирования ставки в России минимум в три раза выше, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Учитывая масштабы необходимого финансирования, единственным возможным источником является именно ФНБ, считает он. По мнению эксперта, связанные с этим риски в случае проектов НОВАТЭКа, которые до сих пор вводились даже с опережением, ниже, чем для подавляющего большинства альтернативных проектов. Схема, при которой ВЭБ будет использовать не сами средства ФНБ, а лишь доходы от них, полагает Михаил Бурмистров, позволяет дополнительно уменьшить риски.

Анастасия Веденеева, Дмитрий Козлов